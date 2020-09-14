Всього декілька тисяч людей: політолог розповів про підтримку Лукашенка серед силовиків
Президента Білорусі Олександра Лукашенка підтримують всього декілька тисяч вірних людей серед силовиків, які готові бити і катувати протестувальників. В офіцерів при цьому геть інша думка, проте вони не мають ініціативи і не можуть вплинути на ситуацію.
Серед білоруських силовиків невдоволення Лукашенком не менше, ніж в лавах чиновників. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів білоруський опозиціонер, політолог Віталій Римашевський, повідомляє 24 канал.
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Як ставляться до Лукашенка чиновники та силовики
У нього є там (серед силовиків – 24 канал) декілька тисяч вірних людей, які готові бити, вбивати, розстрілювати, катувати в тюрмах. Люди, які інтегровані в систему правоохоронних органів, офіцерський склад, – у них інша абсолютно думка, вони інтегровані в суспільство, живуть тут і розуміють, наскільки низька популярність Лукашенка,
– розповів білоруський політолог.
Чому офіцери не можуть вплинути на ситуацію
Римашевський додав, що ці офіцери-противники Лукашенка, на жаль, не можуть вплинути на ситуацію. З його слів, силовики за 25 років звикли безальтернативно виконувати накази і діяти з порушенням закону. Також вони не мають власної ініціативи.
Опозиціонер зазначив, що цим офіцерам є що втрачати, бо зарплати у них залишаються набагато вищими від середньої в Білорусі. У силовиків також є соціальні гарантії. На думку політолога, це і є основним фактором, чому офіцери не вплинуть на ситуацію з протестами в Білорусі.
Коротко про протести в Білорусі
- У Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори. Згідно з офіційними результатами, нібито переміг Олександр Лукашенко. Проте люди вважають, що голосування було сфальсифікованим. Це стало причиною масових протестів у країні.
- Бійці ОМОНу жорстко розганяють протестувальників. Під час протестів загинули щонайменше 4 людини, тисячі постраждали.
- 11 серпня почався всенародний страйк. Працівники підприємств припинили роботу, вимагаючи відставки Лукашенка.
- Проти лідерів опозиції проводять утиски. Частина з них вимушено виїхала за кордон.
- Протести та страйки тривають дотепер. Лукашенко ж на поступки не йде.
- Білоруська опозиція почала формувати загони народних дружин і самооборони.