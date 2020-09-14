Президента Білорусі Олександра Лукашенка підтримують всього декілька тисяч вірних людей серед силовиків, які готові бити і катувати протестувальників. В офіцерів при цьому геть інша думка, проте вони не мають ініціативи і не можуть вплинути на ситуацію.

Серед білоруських силовиків невдоволення Лукашенком не менше, ніж в лавах чиновників. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів білоруський опозиціонер, політолог Віталій Римашевський, повідомляє 24 канал.

Читайте також Путін здивований масштабами протестів у Білорусі, проте не вірить у падіння Лукашенка, – ЗМІ

Як ставляться до Лукашенка чиновники та силовики

У нього є там (серед силовиків – 24 канал) декілька тисяч вірних людей, які готові бити, вбивати, розстрілювати, катувати в тюрмах. Люди, які інтегровані в систему правоохоронних органів, офіцерський склад, – у них інша абсолютно думка, вони інтегровані в суспільство, живуть тут і розуміють, наскільки низька популярність Лукашенка,

– розповів білоруський політолог.

Чому офіцери не можуть вплинути на ситуацію

Римашевський додав, що ці офіцери-противники Лукашенка, на жаль, не можуть вплинути на ситуацію. З його слів, силовики за 25 років звикли безальтернативно виконувати накази і діяти з порушенням закону. Також вони не мають власної ініціативи.

Опозиціонер зазначив, що цим офіцерам є що втрачати, бо зарплати у них залишаються набагато вищими від середньої в Білорусі. У силовиків також є соціальні гарантії. На думку політолога, це і є основним фактором, чому офіцери не вплинуть на ситуацію з протестами в Білорусі.

Коротко про протести в Білорусі