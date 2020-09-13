Масштабність білоруських протестів здивувала керівництво Росії. Проте, зазначає видання Bloomberg, Володимир Путін досі не вірить, що Олександр Лукашенко може позбутись крісла президента Білорусі. Невигідна Москві й передача влада через тиск вулиці.

Москва не довіряє Лукашенку, – ЗМІ

Про таке ставлення російського президента до ситуації у Білорусі начебто стверджують близькі до Кремля джерела. Про це інформує Bloomberg.

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Москва не може похвалитись довірою до Лукашенка, проте ще більше керівництво Росії не хоче бачити при владі у країні-сусідці опозиційні сили. Особливо непокоїть Кремль сам спосіб передачі влади – шляхом натиску протестувальників.

Тому, повідомляє Bloomberg, Путін продовжує підтримувати Лукашенка, начебто поступово підштовхуючи його до передачі влади.

Коротко про вплив Росії на ситуацію у Білорусі

Олександр Лукашенко неодноразово зідзвонювався з Володимиром Путіним після старту протестів у Білорусі. На прохання Лукашенка Путін навіть сформував резерв із російських правоохоронців, яких можуть надіслати на територію Білорусі задля забезпечення безпеки.

У Мінську побувала російська делегація на чолі з главою уряду Михайлом Мішустіним. А віч-на-віч з Путіним Лукашенко планує зустрітись вже 14 вересня у Сочі.

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