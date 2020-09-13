Путін здивований масштабами протестів у Білорусі, проте не вірить у падіння Лукашенка, – ЗМІ
Масштабність білоруських протестів здивувала керівництво Росії. Проте, зазначає видання Bloomberg, Володимир Путін досі не вірить, що Олександр Лукашенко може позбутись крісла президента Білорусі. Невигідна Москві й передача влада через тиск вулиці.
Москва не довіряє Лукашенку, – ЗМІ
Про таке ставлення російського президента до ситуації у Білорусі начебто стверджують близькі до Кремля джерела. Про це інформує Bloomberg.
Актуально Кремль може вимагати в Лукашенка здати Білорусь, – політолог
Москва не може похвалитись довірою до Лукашенка, проте ще більше керівництво Росії не хоче бачити при владі у країні-сусідці опозиційні сили. Особливо непокоїть Кремль сам спосіб передачі влади – шляхом натиску протестувальників.
Тому, повідомляє Bloomberg, Путін продовжує підтримувати Лукашенка, начебто поступово підштовхуючи його до передачі влади.
Коротко про вплив Росії на ситуацію у Білорусі
Олександр Лукашенко неодноразово зідзвонювався з Володимиром Путіним після старту протестів у Білорусі. На прохання Лукашенка Путін навіть сформував резерв із російських правоохоронців, яких можуть надіслати на територію Білорусі задля забезпечення безпеки.
У Мінську побувала російська делегація на чолі з главою уряду Михайлом Мішустіним. А віч-на-віч з Путіним Лукашенко планує зустрітись вже 14 вересня у Сочі.
Головне про останні події у Білорусі
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори.
- За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко.
- Білоруси не погодилися з результатами виборів. Вони вважають результати сфальсифікованими.
- По всій країні спалахнули мирні протести, які жорстко розганяли силовики. Загинули щонайменше 4 людей. Ще більше ніж тисяча були поранені.
- Від 11 серпня у країні триває загальнонаціональний страйк.
- Інтереси опозиції представляє Координаційна рада, проте більшість членів її президії або затримані, або були змушені виїхати за кордон.