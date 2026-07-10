Злякався України більше, ніж Росії: як у Лукашенка не зіграла "ставка"

Олександр Лукашенко опинився у складній ситуації через війну, яку Росія розпочала проти України. Білорусь дуже залежить від Кремля, але якщо і далі підтримуватиме російську владу та агресію проти нашої держави, то це може мати погані наслідки для самопроголошеного президента Білорусі.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко розповів 24 Каналу, що Лукашенко усвідомив помилковість своєї ставки на Росію після початку повномасштабного вторгнення. Білоруський диктатор зрозумів, що Україна не блефує і може завдавати ударів по об'єктах, які працюють в інтересах Москви.

Чому Лукашенко змінив ставлення до України

Павло Латушко зазначив, що Лукашенко протягом останніх років кілька разів робив "неправильні ставки". Спочатку він остаточно залежав від підтримки Кремля після протестів у Білорусі у 2020 році, а згодом підтримав російську агресію проти України.

Зараз Лукашенко опинився між двома сторонами – він залежить від Росії, але водночас побоюється реакції України.

Він (Лукашенко – 24 Канал) перебуває між молотом і ковадлом. Володимир Зеленський підняв молоток над його головою. Лукашенко дуже чітко усвідомив, що залишилися лічені секунди, коли цей молоток може вдарити,

– зазначив опозиціонер.

Латушко зауважив, що самопроголошений президент Білорусі фактично визнав здатність України діяти на території Білорусі. За його словами, білоруський режим не зміг публічно заперечити удари по військових об'єктах, які працювали в інтересах Росії.

Білоруський опозиціонер про проблеми Лукашенка: відео

Він додав, що Лукашенко змушений реагувати не лише на вимоги України, а й на можливі проблеми через залежність від російської економіки.

З одного боку, Лукашенку потрібен мир, а з іншого – якщо завтра мир, і Росія зменшить закупівлі озброєнь у білоруських підприємств, то куди він це буде продавати? Його промисловість ще далі впаде,

– пояснив Латушко.

Лукашенко, ймовірно, вже готується до можливого погіршення ситуації у Росії, адже економічна криза в Москві може безпосередньо вплинути й на Білорусь.

За словами опозиціонера, білоруський режим розглядає різні сценарії реагування на можливий колапс у Росії – від посилення безпеки до підготовки можливого збільшення потоку мігрантів чи внутрішніх протестів.

Зауважимо, що Лукашенко запевнив, що білоруська армія не братиме участі у війні проти України, оскільки громадяни його країни не прагнуть бойових дій. Водночас він звинуватив Європейський Союз у надмірній мілітаризації, а Захід у навмисному затягуванні збройного протистояння.

Попри такі заяви, українські дипломати закликають залишатися готовими до будь-яких загроз із білоруського напрямку через непостійність позиції диктатора.