Олександр Лукашенко заявив одному з робітників МЗКТ, що допускає нові президентські вибори. Однак вони можливі лише після прийняття нової Конституції.

Президент Білорусі провів зустріч із працівниками Мінського заводу колісних тягачів. На ній відповів на запитання про можливі нові вибори, пише 24 канал.

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Зокрема, за яких умов вони можливі. За його словами, спершу потрібно ухвалити нову конституцію. За неї потрібно проголосувати на референдумі.

За новою конституцією можна провести, якщо ви хочете, вибори. І парламенту, і президента, і місцевих органів влади,

– заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 17 серпня президент Білорусі завітав на Мінський завод колісних тягачів. Там його супроводжували понад 250 охоронців.

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Страйки на МЗКТ та інших заводах: основне

На МЗКТ президента зустріли вигуками "Лукашенка в автозак" та "Лукашенко, йди".

Працівники розповіли, що він не вийшов до натовпу робітників, а виступив "перед групою обраних", яка показала досить лояльне ставлення до білоруського президента.

Окрім МЗКТ, страйкують такі великі заводи – МАЗ і БелАЗ.

Люди заявляють, що вийдуть на роботу, коли вибори президента визнають недійсними і влада припинить терор щодо протестувальників.

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