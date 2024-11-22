Лукашенко погрожує повністю відключити інтернет у Білорусі в разі нових протестів

Алєксандр Лукашенко заявив, що може повністю відключити в Білорусі інтернет. Зробить він це, якщо в країні відбудуться масові акції протесту, подібних до тих, що спалахнули після президентських виборів 2020 року.

Про це Лукашенко сказав 22 листопада під час зустрічі зі студентами кількох вишів у Мінському державному лінгвістичному університеті. Він також розповів, що в 2020 році доступ до інтернету обмежували, адже на кону була "доля країни".

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Чому Лукашенко може відключити в Білорусі інтернет

Лукашенко заявив, що у разі повторення масових протестів у Білорусі, подібних до тих, які спалахнули після виборів 2020 року, він готовий повністю відключити інтернет у країні.

Якщо таке повториться, ми його (інтернет – 24 Канал) взагалі вимкнемо. Як ви думаєте, я буду дивитися і молитися, що ви комусь не написали, якщо завтра країни не буде,

– заявив білоруський диктатор.

За його словами, інтернет у 2020 році відключили, оскільки "тоді розмова йшла про долю країни".

"Скажу чесно, майже завжди це було з мого дозволу. Якщо у вас дві проблеми, ви починаєте зважувати. На цій чаші терезів була країна", – зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, що після президентських виборів 2020 року доступ до інтернету в Білорусі майже повністю зник, і обмеження тривали три дні. Тоді Лукашенко стверджував, що перебої зі зв’язком були викликані "закордонним втручанням".

Наступні президентські вибори в Білорусі заплановані на 26 січня 2025 року, і Лукашенко вже оголосив про свій намір балотуватися на сьомий термін.