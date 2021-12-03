Лукашенко хоче отримати наступний мільярд від Путіна саме з Криму

Євросоюз завдав ще одного санкційного удару по Олександру Лукашенку. Санкції ЄС відразу підтримали США, Великобританія та Канада. Вони спільно жорстко засудили білоруський режим. Далі – російською.

Однако если учесть положение, в которое поставил Беларусь диктатор, можно смело сказать, что санкции Запад ввёл лично против Владимира Путина. Ведь именно Кремль в итоге и будет оплачивать все расходы, которые понесет беларусский режим.

До теми Де-факто й де-юре: Лукашенко назвав Крим "російським"

Более того, Лукашенко сам заявляет спикеру российской Госдумы, что эти санкции – прямая атака против России.

Лукашенко прогибается под Путина

В результате под новый, уже пятый пакет санкций ЕС, попали еще десятки белорусских чиновников и пропагандистов, средний сын Лукашенко и ряд государственных компаний. Диктатор тут же начал рассказывать, что мол злобный запад пытается навредить беларусскому народу. Хотя в санкционных списках простых белорусов совсем нет.

Да и на Западе когда разрабатывают эти санкционные пакеты, то стараются делать так, чтобы введенные ограничения нанесли минимальный ущерб населению.

И как бы при этом Лукашенко не распинался, что ему эти санкции нипочем, он прекрасно понимает плачевность своего положения.

Потому призвал правительство укрепить беларусский рубль, и для этого даже приказал увеличить валютные резервы.

Правда я себе слабо представляю, чтобы белорусы вдруг пошли вкладывать свои деньги в государственные банки. Потому эти валютные резервы диктатор собирается пополнять уж точно не за счет доверия белорусов.

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Лукашенко будет получать валюту по уже накатанной схеме – после встреч и переговоров с Владимиром Путиным.

И вот как раз чтобы набить себе цену и выбить побольше денег, Лукашенко идет ва-банк и заявляет, что якобы Крым российский, а сам он всегда так считал, но стеснялся в этом признаться. И похоже, что следующий миллиард от Кремля Лукашенко надеется получить именно в Крыму.

Что говорять в Украине

В украинском МИДе сразу отреагировали на слова Лукашенко о Крыме. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что подобными заявлениями Лукашенко сжигает все мосты между нашими странами и более того – делает Беларусь враждебной страной для Украины.

При этом Кулеба подчеркнул, что риторика Лукашенко в отношении Крыма резко изменилась за последний год, ведь теперь он вынужден плясать под дудку Кремля.

Продаёт Беларусь России вместе с армией

Но по всей видимости, санкции Запада наносят серьезный урон режиму Лукашенко. Деньги у беларусского диктатора заканчиваются, а потому он уже полностью продаёт Беларусь России вместе с армией.

И для того, чтобы в Москве ему уж точно поверили, он заявил, что готов воевать против Украины на стороне РФ. Для большей убедительности даже повторил российский пропагандистский штамп про "один народ".

В этом контексте становится очевидно, почему Россия в последнее время так активизировалась, а Путин стал бросаться требованиями к Западу, чтобы тот не принимал Украину в НАТО и даже выдал Путину правовые гарантии этого не вступления.

Дело в том, что Путина однозначно воодушевило то, с такой легкостью он смог поглотить Беларусь. При этом, никакого жесткого ответа сама Россия не получила. Конечно, это присоединение еще не утверждено в официальных документах. Но де-факто оно уже произошло.

Конечно, Кремлю все еще приходится выдавать Лукашенко по 1 – 2 миллиарда долларов из российского бюджета. Но это ничто в обмен на то, что Россия может прикрываться беларусским диктатором, а уже через него, его словами и действиями, угрожать всему цивилизованному миру.

Запад должен действовать

И Запад должен обратить внимание на такую наглость и безнаказанность. Надеюсь, что мы увидим еще не один пакет санкций против режима Лукашенко. Ведь таким образом Запад делает беларусского диктатора все более дорогой игрушкой для Кремля.

При этом на Западе четко понимают, что поддержка Украины им жизненно необходима. Ведь если Путин так обнаглел, после поглощения маленькой Беларуси, неизвестно куда он направится дальше, если ему удастся провернуть подобное и с Украиной. И пока мы единственные, кто реально противостоит воинственным амбициям России.