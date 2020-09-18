Заява Олександра Лукашенка про закриття кордонів — пропаганда та метод залякування, який повинен відволікти білорусів від ситуації в країні та змусити шукати ворога ззовні, вважають експерти.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про посилення контролю на кордоні з Україною та про повне закриття кордонів з Польщею та Литвою. Щоправда, ніяких змін після цієї заяви так і не відбулося. Чому Лукашено вирішив заговорити про закриття кордонів та як це пов’язано з місцевою опозицією читайте у матеріла, який підготував сайт 24 каналу.

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Що відбувається на кордоні з Білоруссю

Незважаючи на несподівану заяву Лукашенка, українськи прикордонники кажуть, що працюють у посиленому режимі ще з серпня. Також у Литві та Польщі заявили про те, що пункти пропуску із Білоруссю наразі працюють у звичному режимі. В Литві додали, що вважають заяву провокацією без конкретних підстав та нагадали, що кордони можуть бути закритими і з їхньої сторони.

Ігар Тишкевич, експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" Українського інституту майбутнього, звертає увагу на те, що Лукашенко виступив за такою заявою на жіночому форумі , тобто посил був розрахований лише на внутрішню публіку. Він додає, що це звичайна політична заява, адже у навіть у Держприкордонкомітеті Білорусі вже сказали, що зараз просто ведеться посилена охорона та контроль на кордоні, тобто реального закриття не було.

Будь-який факт можна подати в потрібний час. Держприкордонкомітет Білорусі і Держприкордонслужба України ще в кінці липня домовилися про те, що будуть посилювати контроль на кордоні. Це було узгоджене рішення з Україною, але Лукашенко тільки зараз заявив про те, що вони ми так робимо, — пояснює Тишкевич.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук та незалежний експерт, каже, що заява про перекриття кордонів радше має пропагандистське значення, а з Польщі, Литви та України створюється образ ворога.

Фактор зовнішньої загрози має відволікти білорусів від того, що відбувається в країні. Проте, перекриття кордонів не зупинить інформаційної підтримки яку надає Захід протестувальникам. Тому перекриття кордонів не в силах зупинити протести в Білорусі, — заявляє Хмелевський.

Він додає, що з точки зору законності перекриття кордонів, держава має право це зробити в певних випадках. Зокрема, підставою для перекриття кордонів могло бути запровадження військового чи надзвичайного стану в країні. Оскільки ніякого особливого стану в Білорусі не було запроваджено, то законність перекриття кордону викликає сумніви.

Лілія Брудницька, експерт Центру структурної політології "Вибір", зауважує, в Білорусі не введено воєнний або надзвичайний стан, тому закривати кордони — незаконно.

"Юридично президент Білорусі підстрахувався — йдеться про посилений контроль на кордонах. Це широке поняття може означати як повне закриття кордонів, так і всього лише більш ретельний огляд і контроль. Запровадить Лукашенко воєнний чи надзвичайний стан, буде залежати від дій і заяв Євросоюзу і США", — каже Брудницька.

Вона додає, що все йде до введення надзвичайного чи воєнного стану в Білорусі і це просто питання часу.

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Експерти впевнені, що поки опозиціонери не будуть повертатися до країни / Фото Держприкордонкомітет Білорусі

Що буде з опозицією

Після заяви про закриття кордонів ширилися думки про те, що це робиться через білоруську опозицію — щоб не дозволити опозиціонерам виїхати чи повернутися до країни. Експерти ж кажуть, що опозиціонерів за кордон у більшості випадків вивозили за сприяння білоруської влади, а очікувати їх скорого повернення не варто.

Ігар Тишкевич додає, що у білоруської політичної міграції було декілька хвиль, але політичні мігранти ніколи не втрачали зв'язок з країною та максимально допомагали. Якщо ж говорити про тих, хто зараз за кордоном, то є дві категорії: ті, хто виїхав сам або їх вислали примусово, а є ті, хто виїхав, щоб працювати навколо Світлани Тихановської чи ще когось.

Друга категорія — це човникова міграція, вона постійна. Відносно першої категорії — тут все буде залежати від того, як їх політичний проект буде розвиватися в Білорусі. Ті, хто реально постраждав і потрапив під роздачу від білоруської влади, до зміни балансу сил і підходів Лукашенка до публічної політики, повертатися навряд чи будуть, — пояснює Тишкевич.

Він додає, що в тому разі, якщо Лукашенко збереже свою посаду ще на деякий час, до чого все і йде, мігранти зможуть повернутися через кілька років, як це було, наприклад, після подій 2010 року. Нагадаємо, що у 2010 році в Білорусі також були масштабні акції протестів після президентських виборів.