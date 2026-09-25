Лукашенко з радістю надасть територію та бази для нових атак Росії на Україну: що на це вказує

Самопроголошена влада сусідньої республіки готова за першої ж вимоги надати свої землі та військові об'єкти для повторного російського вторгнення. Водночас у країні різко збільшили оборонний бюджет та розгорнули безперервні перевірки боєготовності армії.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив керівник Народного антикризового управління Білорусі Павло Латушко. За його словами, спроби західних дипломатів відірвати мінського диктатора від Кремля є абсолютно марними. Цю ж тезу на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку підтвердила й лідерка опозиції Світлана Тихановська.

Мілітаризація та безперервні навчання

З кінця серпня на білоруській території зафіксували щонайменше 15 різних перевірок боєготовності. Зокрема, 23 вересня стартували раптові маневри військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, хоча попередній етап тренувань завершився лише кілька тижнів тому. Того ж дня у Гомельській області внутрішні війська відпрацьовували пошук диверсантів, а до командно-штабних навчань тероборони залучили навіть інспекторів охорони природи, яким роздали зброю.

Приїздить начальник генерального штабу збройних сил подивитися, як інспекція охорони тваринного і рослинного світу з автоматами та пістолетами бігає, і оцінює це дуже позитивно,

– Підкреслив Латушко.

Нові бази та фортифікації

Окрім постійних тренувань, мінський режим активно розбудовує військову інфраструктуру. Під Гомелем триває зведення нового містечка для Південного оперативного командування, яке матиме два окремих полігони та зможе розмістити артилерійський полк і бригаду спецпризначенців. Також нещодавно завершилися маневри із залученням танків поблизу стратегічно важливого Сувалкського коридору.

До слова. Повну версію інтерв'ю з Павлом Латушком читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

За останні чотири роки військовий бюджет країни зріс у п'ять разів. Паралельно вздовж кордонів з Україною, Литвою та Польщею зводяться нові фортифікаційні споруди, а силовики просять надати їм право проводити обшуки та затримання без дозволу суду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог продовжує використовувати білоруську інфраструктуру для повітряного терору. Зокрема, за даними ДПСУ, на території сусідньої держави знову запрацювали спеціальні вежі-ретранслятори, які допомагають російським ударним дронам долітати до західних областей України. Водночас українські прикордонники зазначають, що достатніх сил для масштабного сухопутного наступу з півночі наразі не зафіксовано.