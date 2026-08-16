"Росіяни зі знаком якості": Лукашенко відзначився абсурдними заявами про слов'ян

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначився черговою порцією псевдоісторичних заяв щодо походження свого народу. Він, зокрема, назвав білорусів кращою версією росіян та виявив "прабатьківщину слов'ян" на білоруській території.

Відповідні тези, поширені пресслужбою диктатора, пролунали 15 серпня під час урочистого відкриття IX Міжнародного фестивалю етнокультурних традицій "Кліч Палесся", що зібрав понад 50 тисяч гостей в агромістечку Лясковичі Петриковського району Гомельської області.

Яку версію походження слов'ян висунув диктатор?

Виступаючи з трибуни на тлі природи білоруського Полісся, Лукашенко безапеляційно заявив, що саме цей регіон є колискою всього слов'янського світу.

"За твердженням істориків, Полісся – прабатьківщина слов'ян. Звідси наші витоки. Тут, на цих крутих берегах повноводної Прип'яті, серед безкрайніх дібров і боліт, природної краси – наші корені нашого великого народу", – наголосив диктатор.

Розвиваючи свою думку про унікальність місцевого населення, Лукашенко розповів присутнім, що в поліщуках зосереджені всі найкращі якості білорусів.

Слідуючи цій логіці, він дійшов висновку, що самі білоруси є кращими за решту слов'ян, і насамперед – за росіян. "Білоруси – це витривалі, міцні люди. Хоча я іноді кажу росіянам, що білоруси – це "росіяни зі знаком якості", деякі з них навіть ображаються. Я кажу: ну, проти історії не встоїш, чого тут ображатися?" – заявив він.

Що насправді відомо про походження слов'ян?

Варто зазначити, що історичні фантазії білоруського диктатора суперечать загальноприйнятим науковим даним. Згідно з найбільш обґрунтованою версією, прабатьківщина слов'ян розташовувалася в зоні між середньою течією Дніпра, в районі сучасного Києва, та басейном річки Вісли на території сучасної Польщі.

Полісся та Прип'ятські болота дійсно вважаються одними з можливих місць формування слов'янських племен, але аж ніяк не єдиними.

Що сказав Лукашенко про війну та кордон?

Намагаючись створити образ миротворця, Олександр Лукашенко також торкнувся теми війни в Україні. Він вкотре запевнив білоруських військових, що їх не відправлять на фронт, натомість українців у своїй промові диктатор назвав "бідолагами".

Диктатор підкреслив, що Білорусі не потрібна війна, і додав, що нещодавно зустрічався з представниками президента України Володимира Зеленського. За його словами, він попередив Київ про небезпеку втягування Білорусі у війну, закликав домовлятися "по-людськи" та нібито отримав відповідь про розуміння його позиції.

Однак миролюбна риторика на етнофестивалях різко контрастує з реальними діями режиму на південних кордонах. Поки Лукашенко розповідає про спільне коріння, у Гомельській області , всього за 40 кілометрів від кордону з Україною, триває активна фаза формування нової 37-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Сил спеціальних операцій ЗС РБ.

Як підтвердив на початку серпня командувач ССО полковник Олександр Іллюкевич, наразі вже повністю укомплектовано офіцерський склад та набрано перший батальйон.