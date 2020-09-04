Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що білоруська розвідка передала ФСБ докази нібито фальсифікації даних про отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Незабаром російські спецслужби доповість про них главі Росії Володимиру Путіну. Про це повідомляє ТАСС.

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Водночас Пєсков відмовився прокоментувати заяву Лукашенка про нібито фальсифікацію даних про отруєння Навального. Він заявив, що не знайомий з цією інформацією.

Я поки не маю інформації про те, що в цих матеріалах, і тому ніяк не можу прокоментувати цю заяву,

– відповів прессекретар Путіна.

Водночас 4 вересня суд у Москві відхилив скаргу юриста "Фонду боротьби з корупцією" В'ячеслава Гімаді, який жалівся на бездіяльність Слідчого комітету Росії через отруєння Навального.

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20 серпня під час польоту з Томська до Москви Олексію Навальному стало погано. Літак екстрено посадили в Омську. Того ж дня опозиціонер впав в кому.

Він був госпіталізований в омську лікарню, проте місцеві лікарі заявили про відсутність слідів отрути в його організмі. За їх версією, стан Навального пов'язаний з порушенням обміну речовин.

в його організмі. За їх версією, стан Навального пов'язаний з порушенням обміну речовин. Згодом опозиціонера перевезли в німецьку клініку "Шаріте", що у Берліні. І вже 2 вересня уряд Німеччини заявив, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".