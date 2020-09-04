Немає підстав не довіряти німецькій лабораторії, яка встановила отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Позиція України – цей злочин не може залишитися безкарним і проти Росії треба ввести санкції.

Позицію України 4 вересня на брифінгу озвучив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал.

До теми Отруєння Навального можна вважати застосування хімічної зброї: деталі

Для них не існує кордонів, коли їм потрібно когось отруїти… Це відбувається по всьому світу.

– заявив Кулеба.

Кулеба заговорив про санкції

Глава МЗС наголосив, що такий злочин має бути покараним. Партнери України і всі ті, хто опонують політиці Росії, повинні задіяти механізм впливу на цю країну, а також застосувати санкції.

Кулеба також закликав ще й переглянути позицію щодо будівництва газопроводу "Північний поток-2".

Що відомо про отруєння Навального Зранку 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву різко погіршилось самопочуття Олексія Навального і незабаром він втратив свідомість. В Омську Навального терміново госпіталізували у лікарню швидкої медичної допомоги №1. Там він впав у кому і був підключеним до апарату ШВЛ. У Організмі Навального не виявили отруйних речовин. 22 серпня опозиціонера перевезли у Берлін.



2 вересня Берлін повідомив про те, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок". Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що помилки у результатах експертизи бути не може. А ситуацію, що трапилася з Олексієм Навальним назвала спробою змусити його мовчати. Від Москви вона вимагає пояснень. Зранку 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву різко погіршилось самопочуття Олексія Навального і незабаром він втратив свідомість. В Омську Навального терміново госпіталізували у лікарню швидкої медичної допомоги №1. Там він впав у кому і був підключеним до апарату ШВЛ. У Організмі Навального не виявили отруйних речовин. 22 серпня опозиціонера перевезли у Берлін.2 вересня Берлін повідомив про те, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок". Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що помилки у результатах експертизи бути не може. А ситуацію, що трапилася з Олексієм Навальним назвала спробою змусити його мовчати. Від Москви вона вимагає пояснень.

Реакція світу на отруєння Навального

Нагадаємо, що США має можливість ввести санкції проти Росії у зв’язку із скоєним злочином.

Європейський Союз готує спільну заяву про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.