Схема эта довольно простая: белорусские дипломаты на Ближнем Востоке и в Центральной Азии договорились с местными проходимцами, которые выдают себя за турагентов. Они обещают простую и беспроблемную переправку в Европу.

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Людям, которые обращаются к ним, эти проходимцы обещают доставку самолетами до Минска, а оттуда – автобусами до Европы.

С поверивших в рассказы о легкой прогулке в Евросоюз собирают огромные деньги – от 3 до 15 тысяч долларов с человека. Что-то, похоже довольно значительную часть, отстегивают дипломатам, которые буквально штампуют белорусские визы и удаляются.

Лукашенко шантажирует Запад

Людей действительно везут самолетами в Минск, но вот европейские границы для них закрыты. Их свозят к погранпереходам и буквально толкают на польских и литовских силовиков.

Создавая напряжение на границах, запугивая Европу бесконтрольным наплывом мигрантов, Лукашенко открыто шантажирует Запад: или снимайте с меня санкции, или это не закончится никогда.



Александр Лукашенко противостоит цивилизованному миру / Фото Getty Images

Как диктатор использует беженцев

На руку Лукашенко играет очень непростая ситуация, которая сложилась на Ближнем Востоке. Она вынуждает очень многих людей верить его басням.

Львиную долю беженцев, оказавшихся в Беларуси и пытающихся попасть в Евросоюз, составляют курды – представители ближневосточного народа, который едва ли не все его соседи считают чуждым и опасным.

Народ, который сейчас насчитывает около 40 миллионов человек, разделен между Ираком, Сирией, Турцией и Ираном.

В Сирии центральные власти почти всегда воспринимали курдов как угрозу. Их считали сепаратистами, агентами соседней Турции и нелегальными иммигрантами.

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Отношение к курдам, как к людям второго, а то и третьего сорта, само по себе достаточное основание для поиска убежища за рубежом. Но ведь есть и куда более существенные причины.

Главная из них – война, которая в Сирии идет уже больше 10 лет. Прямо сейчас на курдских территориях Сирии находятся и правительственные войска Асада, и американцы, и турки, и даже российские оккупанты, не говоря уже о подпольных ячейках ИГИЛ и Аль-Каиды.

Экономической активности там почти нет, а значит нет и работы. Целые города и села, разрушенные во время боев с ИГИЛ, годами стоят не восстановленные.

Политическая нестабильность зашкаливающая: никто не знает, как будут вести себя дальше все эти иностранные контингенты и союзные им местные группы, которые давно уже присутствуют в регионе.



Беженцы хотят прорваться через границу / Фото Getty Images

Люди готовы буквально отдать все до копейки, лишь бы выбраться оттуда. Соседний Иракский Курдистан, казалось бы, более стабилен, чем Сирийский. У него есть уже формальный статус автономии, нефтедобывающая промышленность и разветвленные экономические связи.

Но и тут не все гладко. Во-первых, власти Ирака не готовы мириться со стремлением курдов ко все большей самостоятельности и препятствуют этому. Порой довольно жестко.

Во-вторых, сами иракские курды далеко не едины – за контроль над севером Ирака сражаются несколько разных политических групп. Причем сражаются иногда в буквальном смысле этого слова. В 90-е годы в регионе шла самая настоящая гражданская война.

Но самый сильный удар по региону нанес ИГИЛ. Во время войны против него с лица земли были стерты целые города. Около 5 миллионов человек оказались в лагерях для вынужденных переселенцев.

Эти люди годами жили в палатках в совсем нетропических условиях. Лишенные домов и работы, переселенцы во всем зависели от правительства.

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Но в последние годы эти лагеря один за другим закрываются. Бюджетных денег на их содержание у далеко не самого богатого государства уже нет. Миллионы человек оказываются буквально на улице.

Конечно, они легко поддаются на уговоры агентов, обещающих отправить их в процветающую Европу, влезают в долги и в итоге оказываются заложниками Лукашенко.

Ему вообще наплевать на судьбы этих людей. Вместе с Владимиром Путиным он просто использует отчаявшихся беженцев для шантажа Евросоюза и демонстрации слабых сторон Европы.