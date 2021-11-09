Самопровозглашенный президент и Владимир Путин подписали целый ряд так называемых дорожных карт в отношении Союзного государства. В них речь идет о создании единой экономической и налоговой политики, унификации законодательства.

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Беларусь становится военным плацдармом

Важно то, что по словам Путина, Беларусь фактически становится военным плацдармом для российской гибридной агрессии против Запада. Правда понятие "атмосфера стабильности и безопасности" в Москве и Минске воспринимают по-своему.

Беларусь задействовала на дежурство новый зенитный ракетный дивизион для защиты своей границы. По словам белорусских силовиков, это необходимо, так как соседи Беларуси усилили свою воздушную активность у границ страны.

Правда этот самый силовик забыл упомянуть, что соседи-беларуси поднимают в воздух авиацию для изучения обстановки с мигрантами на границе.

В последние дни Лукашенко решил пойти ва-банк и устроить на границе с Польшей серьезную конфронтацию с выстрелами и даже жертвами. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши.



Лукашенко решил устроить серьезную конфронтацию / Фото Getty Images

У Польши есть все основания это утверждать, ведь польскую границу действительно пытались взять штурмом нелегалы. 8 ноября появилось видео, на котором сотни мигрантов выходят из белорусских лесов и по дороге направляются к польской границе.

В пограничном комитете Беларуси тут же заявили о том, что они пытаются контролировать ситуацию, а в потоке мигрантов виноваты не белорусы, а поляки.

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Но позже спецслужбы Польши заявили о том, что белорусские силовики не просто не препятствуют потоку мигрантов, а именно они и руководят толпой, а также решают, куда конкретно будет двигаться поток нелегалов.

Сначала они направлялись к определенному пункту пропуска. Но как только туда были переброшены вооруженные силы Польши, поток мигрантов резко развернулся и ушел в лес, на другой участок границы.

Когда же нелегалы доходят до границы, с белорусской стороны их выталкивают на территорию Польши и не пускают обратно.

Кроме того, поляки опубликовали видео с воздуха, на котором видно, что к их границе движутся уже не сотни, а, наверное, тысячи мигрантов в одном месте.

Кремль раскачивает ситуацию

Похоже, конца края этому потоку мигрантов из Беларуси не видно. Кремль, посредством Лукашенко, действительно решил раскачать ситуацию в Европе.

Каждый день в Минск прибывает около 800 – 1 000 нелегальных мигрантов из Ближнего Востока и они штурмуют границы Польши, Литвы и Латвии.

Но Беларусь резко увеличила вдвое количество рейсов из Стамбула, Дамаска и Дубая. Отныне и до марта 2022 года запланировано по 40 рейсов каждую неделю.

Кроме того, Беларусь провела переговоры с послами Сирии и Палестины, откуда также планируется огромный поток мигрантов.

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Во всей этой истории ключевую роль играет Кремль, без которого белорусский режим уже давно загнулся бы. Москва банально давить на Европу со всех сторон, чтобы те наконец пошли на все их уступки.

Проблема в том, что коллективный Запад, похоже, просто не знает, что с этим всем делать. Пока же только Польша, Литва и Латвия готовы тратить сотни миллионов евро для возведения стены на своих границах, за что, к слову, их часто критикуют в самом ЕС.