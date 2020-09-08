Де перебуває Марія Колесникова нікому невідомо, окрім білоруських силовиків. Про це у прямому ефірі на 24 каналі повідомила журналістка з Білорусі Вольга Биковська.

Важливо Лукашенко заявив, що затримання Колесникової "було правильним"

На її думку, для білорусів зараз доволі важлива координаційна рада. Тому ця спроба вивести Колесникову та людей, які були разом з нею, – це намагання змагатися саме з координаційною радою. Як було, наприклад, з Ольгою Ковальковою, яка зараз у Варшаві. Білоруська влада спробує пустити в дію схему вивезення, яку не залучали з часів Радянського Союзу.

Я думаю, що вони спробують зачистити поле перед інавгурацією. Напевно, Колесникова одна з тих, хто йому (Лукашенку – 24 канал) заважає, як і інші члени координаційної ради, з якими він пробує змагатися,

– повідомила Вольга Биковська.

"У білоруського протесту наразі немає виразних лідерів. Я думаю, що Колесникова може і є одним з цих лідерів, проте не однозначним. На ній не зосереджується вся увага білоруського народу. Якщо її все ж таки випруть, то протести все одно продовжаться, не дивлячись на затримання та тиски на відомих публічних осіб", – додала Биковська.

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