Олександр Лукашенко переконаний, що протести в Білорусі закінчуються. Крім цього, він сказав, що більшість приватних компаній "підло поводяться" та похвалив державні ЗМІ.

Лукашенко дорікнув підприємствам

Президент Білорусі наголосив, що настав час займатись економікою. Про це він сказав 28 серпня під час робочої поїздки на підприємство ТОВ "Савушкін-Орша", інформує Інтерфакс-Україна.

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Лукашенко вважає, що у внутрішньополітичній ситуації більшість приватних компаній "підло поводяться".

"Вакханалія" з протестами в Білорусі закінчується, прийшов час займатися економікою,

– наголосив Лукашенко.

Лукашенко похвалив журналістів державних ЗМІ

Як приклад лояльності, Лукашенко вказав на присутніх журналістів державних ЗМІ.

"Ось журналісти стоять. У них у половини може бути своя думка, але вони ж не ходять по вулицях і не дістають країну в той час, як гусениці брязкають за межами", – сказав президент.

Лукашенко наголосив, що при реалізації принципу рівності форм власності має бути присутня "морально-політична поправка". Однак глава держави запевнив, що "за свою думку в Білорусі не почнуть ламати людей".

Що сказав президент про червоно-білий прапор

Глава держави заявив, що присягав під червоно-білим прапором, тому що тоді стяг був встановлений Верховною Радою. За його словами, така символіка була прийнята "під тиском націоналістичних депутатів". Лукашенко запевняє, що більшість білорусів проголосували за теперішній прапор, передає TUT.by.

Народ висловився за цю символіку. А цей прапор, ви ж бачите: портрети Адольфа Гітлера і навколо висять біло-червоні прапори,

– наголосив Лукашенко.

Скільки людей було на провладних мітингах

На нараді з розвитку промисловості 27 серпня Лукашенко заявив, що на мітинги на його підтримку прийшли близько 3 мільйонів людей. На думку глави держави, "вже всі люди відчули, що Лукашенку є на кого покластись". Окрім цього, президент переконує, що його "електорат більш спокійний": ветерани, пенсіонери, спеціалісти.

За інформацією TUT.by, навіть якщо припустити, що щодня на мітинги за Лукашенка виходило по 30 тисяч людей, як було вказано в МЗС Білорусі, то разом вийде близько 360 тисяч. Така цифра у 8 разів менша, ніж говорить Лукашенко.

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