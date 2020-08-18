Олександр Лукашенко заявив, що на його пропозицію перерахувати голоси на виборах президента відповіли, ніби це вже не актуально. Тим часом штабі опонентки Світлани Тихановської кажуть, що жодної пропозиції щодо перерахунку голосів вони не отримували.

Лукашенко розповів про ймовірну пропозицію, відвідавши Мінський завод колесних тягачів. За словами президента білорусі, в опозиції відповіли, що "це вже не актуально", інформує Tut.by.

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Проте соратниця Тихановської Марія Колесникова сказала, що не чула про пропозицію президента Лукашенка щодо перерахунку голосів.

Цієї інформації у нас немає. Ніхто нам нічого не пропонував. І ми точно знаємо, що це зробити неможливо вже, тому що дуже багато голосів, бюлетенів знищено. Там є така процедура – знищувати бюлетені, тому перерахунок голосів зараз неможливий,

– наголосила Колесникова.

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