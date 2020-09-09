Малювали попи фарбою: Лукашенко заявив, що синці протестувальників були несправжніми
Президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що протестувальники власноруч малювали собі синці. Він стверджує, що бачив відповідне відео.
Насильства зі сторони силовиків у Білорусі не було, а протестувальники сфальсифікували свої травми. Таку заяву Лукашенко зробив в інтерв'ю російським ЗМІ.
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Лукашенко про травми протестувальників
Президент Білорусі намагався запевнити російських журналістів, що травмованих протестувальників не було. Він буцімто бачив відео, на якому дівчата малювали собі на сідницях синці фарбою. Лукашенко був нібито дуже здивований почути, що окрім нього, ніхто з присутніх не бачив цього ролика.
Синці показували (протестувальники – 24 канал). Зараз же ми бачимо, що деяким дівчатам попи фарбували синьою фарбою. Що? Ви цього не бачили? Ми можемо вам ці кадри показати,
– розповів Лукашенко.
Лукашенко співчуває ОМОНівцям
Лукашенко розповів, що у протестувальників усі "липові" синці зійшли, а от в ОМОНівців – справжні травми. Зі слів політика, на мирних мітингах у Білорусі нібито постраждали 40 бійців ОМОНу. Зараз вони лежать у лікарні. У деяких силовиків навіть зламаний хребет і вони вже ніколи не встануть і "до дружини своєї не підповзуть".
Коротко про протести в Білорусі
- У Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори. Нібито переміг Олександр Лукашенко. Люди вважають, що голосування було сфальсифікованим. Це стало причиною масових протестів у країні.
- Бійці ОМОНу жорстко розганяють протестувальників. Під час протестів загинули щонайменше 4 людини, тисячі постраждали.
- 11 серпня почався всенародний страйк. Працівники підприємств припинили роботу, вимагаючи відставки Лукашенка.
- Проти лідерів опозиції проводять утиски. Частина з них вимушено виїхала за кордон.
- Протести та страйки тривають дотепер. Лукашенко ж на поступки не йде.
- Білоруська опозиція почала формувати загони народних дружин і самооборони.