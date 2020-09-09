Президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що протестувальники власноруч малювали собі синці. Він стверджує, що бачив відповідне відео.

Насильства зі сторони силовиків у Білорусі не було, а протестувальники сфальсифікували свої травми. Таку заяву Лукашенко зробив в інтерв'ю російським ЗМІ.

Читайте також Силовики почали швидше реагувати: білоруський правозахисник розповів про протести

Лукашенко про травми протестувальників

Президент Білорусі намагався запевнити російських журналістів, що травмованих протестувальників не було. Він буцімто бачив відео, на якому дівчата малювали собі на сідницях синці фарбою. Лукашенко був нібито дуже здивований почути, що окрім нього, ніхто з присутніх не бачив цього ролика.

Синці показували (протестувальники – 24 канал). Зараз же ми бачимо, що деяким дівчатам попи фарбували синьою фарбою. Що? Ви цього не бачили? Ми можемо вам ці кадри показати,

– розповів Лукашенко.

Лукашенко співчуває ОМОНівцям

Лукашенко розповів, що у протестувальників усі "липові" синці зійшли, а от в ОМОНівців – справжні травми. Зі слів політика, на мирних мітингах у Білорусі нібито постраждали 40 бійців ОМОНу. Зараз вони лежать у лікарні. У деяких силовиків навіть зламаний хребет і вони вже ніколи не встануть і "до дружини своєї не підповзуть".

Коротко про протести в Білорусі