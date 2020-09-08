У Білорусі вже приблизно місяць тривають протести незгідних із результатами президентських виборів. На Марш Єдності 6 вересня у Мінську вийшли понад 100 тисяч білорусів.

Також 7 вересня стало відомо про викрадення члена Координаційної ради опозиції Марії Колеснікової. Про те, яка зараз ситуація в Білорусі та чи продовжуються затримання мітингувальників у прямому ефірі 24 каналу розповів представник правозахисного центру "Вясна" Валентин Стефанович.

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"На вихідних відбувалася масштабна демонстрація, затримали понад 600 людей. Наразі тривають суди, де розглядають адміністративні справи. Такі судові засідання переважно є закритими", – розповів він.

Також представник центру "Вясна" повідомив, що сьогодні може відбутися акція солідарності з Марією Колесниковою. Проте він побоюється, що вони також закінчаться затриманнями.

Що відомо про викрадення Марії Колесникової? Вранці 7 вересня невідомі викрали опозиціонерку Марію Колесникову. Біля Національного художнього музею її посадили в мікроавтобус і повезли в невідомому напрямку.



Також у мережі оприлюднили відео інциденту, зняте автомобільним реєстратором. Відповідні кадри поширили білоруські опозиційні ресурси. Журналісти переконують, що їх їм надала пресслужба Координаційної ради.



Родичі Колесникової подали заяву про її зникнення в міліцію.

"Силовики почали швидше реагувати на те, що акції протесту не зупиняються ні у Мінську, ні в інших містах країни", – наголосив правозахисник.

На що сподівається Лукашенко

За словами Стефановича, Лукашенко сподівається на 2 речі:

на те, що йому вдасться залякати людей репресіями;

на підтримку Москви та Путіна.

Майже кожен день ми отримуємо інформацію про затримання, або відкриття кримінальних справ проти мітингарів. Влада РФ цілком підтримує Лукашенка,

– зазначив представник правозахисного центру.

Вони вважають його легітимним президентом, вважає Стефанович. Росія навіть готова ввести в Білорусь війська, аби Лукашенко утримався у президентському кріслі.

Що відбувається в Білорусі: коротко