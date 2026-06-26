Лукашенко злякався: як Україна змусила Білорусь відмовитись від допомоги Росії

Президент України Володимир Зеленський висунув вимогу Олександру Лукашенку, аби той вимкнув ретранслятори на своїй території, які скеровують дрони по території України. У підсумку розвідка зафіксувала, що вони припинили свою роботу.

Зокрема, Володимир Зеленський заявив, якщо Білорусь не виконає цього, то це в силовий метод зробить Україна. Військові та політичні експерти спеціально для 24 Каналу розібрали позицію Лукашенка та Білорусі в цьому, а також те, які це може спричинити наслідки.

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Якою виявилась позиція Лукашенка?

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів, що Лукашенко довго мовчав про Україну. Він зустрічався з прем'єр-міністром Білорусі та говорив із ним про все, що завгодно, але тільки не про Україну.

Він не підіймав питання зовнішніх загроз. Він швидко поїхав у турне, зокрема, й до Росії, де цілком імовірно видасть якусь чергову маячню, сидячи на лавці поруч із Путіним. Фізичне знищення ретрансляторів із боку України призвело б до можливого повторного вторгнення військ із території Білорусі,

– зазначив доктор філософії.

Він продовжив, що Лавров спробував відповісти замість Лукашенка. Мовляв, Росія буде захищати свою союзну республіку Білорусь безумовно. Утім варто нагадати, що всі попередні оборонні операції ворога щодо окупованих територій зазнавали краху.

Городницький сказав, якою виявилась позиція Лукашенка: дивіться відео

Що керує Лукашенком?

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак зауважив, що Лукашенко нині намагається балансувати між Росією та Заходом. Він перебуває у "величезному шпагаті". Зокрема, наразі він вибудовує досить міцні відносини зі США.

"Однак і Росія лишається під боком Білорусі, й основні економічні зв'язки Лукашенко все ж має з Путіним. Як на мене, він обрав тенденцію залишатись більше нейтральним і схилятись до тієї позиції, що висловлюють США", – наголосив ексспівробітник СБУ.

За його словами, відірватись від Росії Лукашенко не може. Хоча розуміє, що майбутнє можливе тільки в співпраці з Заходом. Там найбільші ринки збуту, там найбільші гроші, там найбільші кредити. Зокрема, для білоруських добрив.

Ступак відповів, що керує Лукашенком: дивіться відео

Чи справді Лукашенко злякався відповіді Зеленського?

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко висловив думку, що Лукашенко явно боїться української відповіді, якщо втягне Білорусь у війну. Про це свідчать зміни в законах, скасування нейтрального та неядерного статусу.

Також він проводить раптову серію перевірок бойової готовності частин, навчання, зокрема, неподалік від кордонів із Литвою та Польщею. Його риторика про війну неодноразово змінювалась. Лукашенком явно керує страх,

– підкреслив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.

Він додав, що риторика Лукашенка про іншу війну, про непотрібність нових земель – це сигнал у першу чергу Путіну, що не Україна втягує Білорусь у війну, а Росія. Він усвідомив, що Зеленський не блефував, й Україна була готова знести ретранслятори сама, якби цього не зробила Білорусь.

Латушко пояснив, чи справді Лукашенко злякався відповіді Зеленського: дивіться відео