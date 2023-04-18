Лукашенко зустрівся з Пушиліним: яку допомогу пропонує білоруський диктатор

Олександр Лукашенко, посіпака Владіміра Путіна, 18 квітня прийняв у себе донецького гауляйтера Дениса Пушиліна. Білоруський диктатор заявив, що готовий допомогти окупованому Донецьку.

Деталі зустрічі Лукашенка та ставленика Кремля в окупованому Донецьку повідомили білоруські медіа, пише 24 Канал. Зі свого боку Лукашенко заявив, що хоче "з перших вуст почути ситуацію" на окупованій території Донецької області.

Дивіться також Від миротворця до спільника Путіна: який дипломатичний шлях пройшов Лукашенко

Лукашенко запропонував допомогу Пушиліну

"На фронті як у нас там справи? Тому що центральна так звана ділянка – вона у вас там найскладніша. Йдуть дуже інтенсивні бої. І північніше, і південніше. Та й у напрямку Донецька. Обстріли. Людям важкувато. І в цій ситуації що Білорусь може зробити для Донецька, чим ми можемо допомогти?" – сказав Лукашенко.

Лукашенко прийняв Пушиліна в Мінську: відео

Лукашенко лишень на дев'ятий рік окупації Донеччини раптово запропонував "допомогу" регіону, який загарбала Росія. Зокрема, білоруський диктатор цинічно сказав, що люди повинні перестати страждати.

"Роботи попереду дуже багато. Треба відновлюватися. Треба промислові підприємства відроджувати, сільське господарство. Зрештою, люди там жити будуть. Це 100%. І годувати людей же треба. Тому ми готові надати відповідну допомогу і підтримку для того, щоб не чужі нам люди там нарешті перестали страждати. Тому я чекаю такої відвертої від вас розмови. Давайте поділимося думками", – цитують Лукашенка білоруські медіа.

Слід підкреслити те, з яким панібратством Лукашенко звертався до Пушиліна. Зокрема, диктатор звертався до ставленика Кремля на "ти".

Крім того, Лукашенко, який, швидше за все, зустрівся з Пушиліним через бажання Путіна, не говорить про військову допомогу.

Лукашенко погрожував визнати квазіреспубліки