30 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначає свій 66-й день народження. Не забули про таку дату й в Україні. Щоправда, українці привітали білоруського диктатора з огляду на останні події, які розгорнулися в його країні.

День народження Лукашенка: українці приготували подарунки

Привітати Лукашенка з днем народження українці прийшли під посольство Білорусі в Україні, що розсіщується в Києві. Про це у телеграмі повідомляє Белсат.

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Пригодували вони для нього символічні подарунки – букет колючого терену з чорною стрічкою, а також шматок бруківки та російський прапор.



Українці також привітали Лукашенка з днем народження, але своєрідними подарунками / Фото Белсату

Крім того, активісти скандували актуальні для останнього місяця гасла: "Жыве Беларусь", "Свободу Білорусі", "Лукашенка – в автозак", "Ні репресіям".



Люди скандували антилукашенківські гасла / Фото Белсату

Як видно з фото, які опублікував ресурс, люди прийшли з білоруською національною символікою, зокрема біло-червоними прапорами. Також можна було помітити плакати з написами: "Ми вийдемо щільними рядами" та "Голубий вертоліт у Гаагу забере" ( посилання на радянську дитячу пісню, Міжнародний суд і минулотижневі пригоди Лукашенка – 24 канал).



Відзначилися українці й креативними плакатами / Фото Белсату

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Головне про останні події в Білорусі

Тутще увечері 9 серпня розпочалися масштабні протести. Триває невдоволення людей вже 22-й день поспіль.

Люди почали виходити на вулиці, аби висловити протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються.

ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання. В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світлошумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.

У Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців більше.

З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк. Опозиція, зі свого боку, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні.

Влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною. Та навіть викликала на допит декількох її членів.

Тим часом, Євросоюз готує санкції проти білоруських посадовців. А в Європарламенті Лукашенка оголосили персоною нон грата.

Докладніше з біографією вічного президента Білорусі Лукашенка можете ознайоимитися за цим посиланням.