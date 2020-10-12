Олександрові Лукашенку запропонували перенести понад 70 президентських повноважень на інші рівні влади. Чинний самопроголошений глава держави зазначив, що це окрема тема для розмови.

Лукашенко не відповів, чи передасть повноваження

Така пропозиція надійшла Лукашенкові у записці – від кого і коли політик не зазначив. Про отримане повідомлення чинний самопроголошений президент розповів на зустрічі щодо розвитку податкової політики, інформує БЕЛТА.

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Лукашенко зазначає, що правильним є рішення довантажити повноваженнями інші гілки влади, знімаючи їх з президента.

Нещодавно я отримав записку: пропонується 71 повноваження, якщо можна так сказати, перенести від президента на всі рівні влади. Але це окрема тема розмови, це як підводка до основного питання,

– зазначив Лукашенко.

Лукашенко раніше казав, що готовий до змін Конституції

Зазначимо, що раніше, через масштабні протести в країні, Лукашенко заявляв, що готовий вносити зміни до Конституції. Проте на зустрічі з ув'язненими опозиціонерами у СІЗО 10 жовтня, чинний самопроголошений глава держави наголосив, що "конституція не пишеться на вулиці".