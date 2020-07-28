У Лук’янівському СІЗО – спалах COVID-19: у кого виявили інфекцію
У Лук’янівському СІЗО, що у Києві, на коронавірус захворіли і працівник закладу, і ув’язнений. Всім контактним з цими людьми особам вже зробили тести на COVID-19. На їх результати поки очікують.
Про це з посиланням на підтвердження в Офісі Омбудсмана пише ТСН. Поки у Лук’янівському СІЗО 2 офіційно підтверджених випадки захворювання.
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Ми отримали офіційну інформацію від Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України про те, що підтвердилися лабораторні дані одного ув'язненого і одного співробітника. У них позитивні результати тесту на коронавірус,
– зазначили в Офісі Омбудсмана.
На результати тестів, взятих у людей, що контактували із хворими ув’язненим і працівником СІЗО, поки чекають.
Яка ситуація з коронавірусом у Києві
- У столиці ситуація залишається несприятливою – упродовж минулої доби у Києві виявили 110 нових хворих на COVID-19.
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- Загалом, від початку пандемії у столиці зафіксували 7 800 хворих на коронавірус. Примітно, що зараз у Києві на COVID-19 хворіють багато дітей.
- Згідно з даними МОЗ, завантаженість ліжок хворими з коронавірусом у Києві становить 41,64%.