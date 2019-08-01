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      Луценко похизувався фото з відпустки у Франції

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      Юрій Луценко опублікував фото з відпустки у Франції
      Юрій Луценко опублікував фото з відпустки у Франції / Колаж 24 каналу

      Генпрокурор України Юрій Луценко відпочив у Франції і похизувався в мережі фото з десятиденної відпустки у Провансі. Луценко також заявив, що вороги, які програли вибори, брешуть про готелі, в яких він нібито проживав, а насправді обідав.

      "Неймовірна атмосфера простоти і краси. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі", – описав глава ГПУ свою відпустку.

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      Раніше нардеп Сергій Лещенко повідомив, що Луценко вирушив у відпустку у Францію, і 23 липня його бачили у Горді за обідом із друзями у готелі преміум класу. Це було саме в той день, коли президент Володимир Зеленський заслуховував звіт про вбивство журналіста Павла Шеремета. За даними Лещенка, генпрокурор у компанії дружини та ще шести осіб обідали та обговорювали виступ Зеленського.

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      Речниця генпрокурора Лариса Сарган 2 серпня повідомила, що цього дня Луценко проводить кілька нарад, зокрема і у справі суддів Окружного адміністративного суду Києва. Сарган наголосила, що Луценко "нікуди не зникав, як би не пнулися деякі колишні. Так, він справді з родиною відпочивав у французькому Провансі разом з друзями".

      Натомість один блогер, що втратив недоторканність, заявив, посилаючись на невідомих очевидців, що нібито Луценко відпочиває у місті Горд. Погуглив гарні фоточки з мальовничими краєвидами місцевості – коротше, як міг, видав бажане за дійсність. Але – облом,
      – зіронізувала речниця генпрокурора.

      Вона уточнила, що подорожуючи регіоном на авто, в одному із ресторанів міста Горд Луценки з друзями зупинилися пообідати.

      А Лещенко на все це іронічно відповів у своєму Telegram-каналі: "Луценко сказав, що в шикарному готелі не відпочивав, а лише обідав. Напевно так і було: Луценко з дружиною жили в нічліжці для далекобійників, а на заощаджені гуляли по ресторанах".

      "Крім ігнору президента, Луценко під час відпустки також не прийшов на суд, де він виступає відповідачем за позовом проти нього від мене, Мустафи Найєма та Світлани Заліщук", – заявив Лещенко.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Відпочинок Відпочинок VIP ГПУ Сергій Лещенко - новини
      Джерело: 24 канал
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