У Луцьку лунають сирени

26 лютого 2022 , 17:16
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Джерело:

Суспільне Волинь

У Луцьку існує повітряна загроза. О 17:15 в місті увімкнули сирени оповіщення.

Усім мешканцям слід терміново піти в укриття. При цьому зберігати спокій, вимкнути світло та газ. 

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Тоді треба взяти документи, необхідні ліки. Має бути трохи харчів та води і далі треба бігти в найближче укриття.

Про небезпеку варто повідомити також людей з інвалідністю і допомогти їм перейти в укриття. Залишатися там потрібно до наступного сигналу сирени, яка означає відбій повітряної тривоги.


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Автор: Оксана Княжик