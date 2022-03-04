У Луцьку правоохоронці та муніципали знищили десятки ящиків алкоголю, який вилучили у продавців

Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що в обласному центрі Волині 4 березня працівники поліції та Департаменту муніципальної варти міста знищили партію алкоголю.

Про кількість знищених ящиків в міській раді не уточнюють, проте на оприлюдненому міським головою відео видно десятки ящиків з алкоголем.

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Ігор Поліщук раніше вже звертався до тих, хто попри заборону, продовжив продавати алкоголь.

Всі точки продажу фіксуються і на них складають адмінматеріали. Але це – не найстрашніше. Після перемоги до всіх, хто продавав алкоголь у цей час буде особливий підхід,

– зазначив Ігор Поліщук.

Міський голова порадив тим, хто сумує за алкоголем відволіктись і допомогти волонтерам і армії.

Нагадаємо, з 7:00 28 лютого на території Луцької громади заборонено продаж алкогольних напоїв. Розпорядження про це підписав міський голова і зазначив, що алкоголь нині – не на часі.

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