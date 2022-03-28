У Луцьку відкрили клуб української мови у форматі діалогу
28 березня 2022 , 13:15Читать новость на русском
У місті Луцьк відкрили мовний клуб української мови. Його створили через численні звернення місцевих мешканців та переселенців, які хотіли покращити знання рідної мови.
Мовний клуб відбуватиметься в форматі діалогу. Проєкт створила міська рада Луцька разом із Національний Волинським університетом.
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Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Луцька Ігор Поліщук. Він повідомив, що мовний клуб відбуватиметься кожного вівторка та четверга. Перше заняття проведуть вже завтра, 29 березня.
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