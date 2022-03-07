Львів – душа країни, коли Київ – серце, – Садовий про необхідність захистити місто

Андрій Садовий наголосив, що Львів – це перлина світу, місто, яке перебуває під захистом ЮНЕСКО, а тому важливо докласти максимум зусиль до його захисту.

Про це мер Львова Андрій Садовий висловився під час брифінгу 7 березня, повідомляє 24 канал.

Увага За одну добу через залізничний вокзал проходить близько 50 тисяч людей, – Садовий

Львів це перлина світу, це місто, яке перебуває під захистом ЮНЕСКО, тому звичайно, ми дбаючи про людей, які приїжджають, про львів'ян, повинні також дбати про пам'ятки архітектури, максимально охороняти,

– наголосив Садовий.

Та додав, що у мерії будуть щиро вдячні за усі консультації, за усі поради.

Вся історична частина Львова – це світова спадщина. Крім того, мер міста Лева наголосив, що місто дуже важливе наразі для функціонування, сюди переїхало багато інституцій та державних установ.

Для мене Київ буде моєю столицею, моїм серцем, але Львів – це душа України,

– зауважив Андрій Садовий.

До слова, за даними Андрія Садового, станом на 7 березня у Львові перебуває 200 тисяч біженців з інших регіонів України.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.