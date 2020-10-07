Ситуація з коронавірусом у Львові стабілізувалась. Вже кілька днів кількість нових хворих у місті та області не збільшується. Тому можна вважати, що Львів пережив пік захворюваності на COVID-19.

У лікарнях все стабільно. Львів впевнено рухається вперед у боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це заявив мер міста Андрій Садовий в ефірі радіо "Люкс FM", повідомляє 24 канал.

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Ситуація з поширенням коронавірусу у Львові – стабільна

Сьогодні (6 жовтня – 24 канал) маємо 78 підтверджених ПЛР по Львову, а по області – 202. Це такий же рівень, який мали впродовж кількох минулих днів. У лікарнях також все рівно, тому стабільно працюємо. Так виглядає, що пік захворюваності ми вже пережили, і рівно рухаємося вперед,

– заявив Садовий.

Очільник міста розповів, що у Львові працюють кілька шкіл, які навчають дітей дистанційно. Таку пересторогу ввели, щоб обмежити поширення коронавірусу. Якщо вчитель або учень захворіли, то на дистанційне навчання переводять увесь клас.

Садовий все ж закликає львів'ян бути обережними

За словами Садового, у Львові немає загрозливої ситуації з коронавірусом. На щастя, у дітей захворювання на COVID-19 проходить легко. Проте пенсіонери та люди з іншими хворобами складно переносять коронавірус. Вони повинні дотримуватись карантинних умов, щоб зменшити ймовірність зараження COVID-19.

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