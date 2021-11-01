Тариф збільшили для бюджетних установ та комерційних підприємств. Водночас для львів'ян вартість опалення не змінилась.

Цікаво Уряд обіцяє не підвищувати вартість газу протягом опалювального сезону

Виконком ЛМР скоригував тарифи на опалення в місті

Виконком Львівської мерії 1 листопада встановив нові тарифи на гарячу воду, опалення, його виробництво, транспортування та постачання. Зміни стосуються ЛМКП "Львівтеплоенерго" і ЛКП "Залізничнетеплоенерго". Мовиться про підняття тарифу для бюджетних та інших споживачів. За словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександра Одинця, вартість опалення для населення не зміниться.

Львів'яни у своїх платіжках за теплопостачання отримуватимуть нарахування на тому ж рівні, що й минулого опалювального сезону. Натомість коригування тарифу відбулось для споживачів категорії бюджету та інших споживачів (комерція тощо),

– розповів Одинець.

За його словами, підняття вартості опалення пов'язане зі значним ростом ціни на газ, яка є основною складовою собівартості тарифу. Заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк зауважила, що станом на 1 листопада тарифи на опалення для бюджетних і інших споживачів (окрім населення) вже відкоригували у Запоріжжі, Хмельницькому, Вінниці, Полтаві та інших містах.

Як змінились тарифи на опалення у Львові

Рішення виконкому про підняття вартості опалення вступають у дію з моменту їх публікації. За інформацією ZAXID.NET, для ЛКП "Львівтеплоенерго" тарифи на теплопостачання на опалювальний сезон 2021 – 2022 будуть такими:

населення – 1402,78 гривні за гігакалорію;

бюджетні установи – 2445,06 гривні за гігакалорію;

інші споживачі – 2808,51 гривні за гігакалорію;

релігійні організації – 2366,27 гривні за гігакалорію.

Для ЛКП "Залізничтеплоенерго" виконком встановив наступні тарифи:

населення – 1420,32 гривні за гігакалорію;

бюджетні установи – 2537,97 гривні за гігакалорію;

інші споживачі – 3565,73 гривні за гігакалорію;

релігійні організації – 2537,94 гривні за гігакалорію.

Зауважте! Кабмін, НАК "Нафтогаз" та очільники українських міст 30 вересня домовилися, що до кінця опалювального сезону тарифи для населення не підвищуватимуть. Уряд обіцяв місцевим громадам допомогти із компенсацією вартості теплопостачання. Однак мер Львова Андрій Садовий розповів, що місту не вистачить обіцяних грошей.