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      SkyUp відкриває 3 нові напрямки зі Львова: ціни

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      SkyUp відкриває 3 нові напрямки зі Львова / skyup.aero/uk

      Український лоукост SkyUp в літній період 2020 року запустить прямі регулярні рейси зі Львова в Барселону (Іспанія), Бургас (Болгарія) і Батумі (Грузія).

      Рейси Львів – Батумі та Львів – Барселона почнуть виконувати з 29 травня до 2 жовтня 2020 року, йдеться на сайті авіакомпанії.

      До речі: Лоукост Buta Airways почне літати зі Львова: напрямки і ціни

      Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень: по вівторках і п'ятницях.

      Мінімальна ціна авіаквитків в одну сторону з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі в Батумі починається від 1630 гривень, а в Барселону – від 1940 гривень.

      львів - барселона літак
      Ціни на рейс Львів – Барселона/ Скріншот

      львів батумі авіаквитки рейс ціни
      Ціни на рейс Львів – Батумі/ Скріншот

      Між Львовом і Бургасом SkyUp буде літати з 3 червня по 5 вересня 2020 року.

      Рейси виконуватимуть по середах та суботах кожних 10 днів. Ціна перельоту з ручною поклажею стартує від 1270 гривень в одну сторону.

      львів бургас ціна квитки рейс авіа
      Ціна квитків на рейс Львів – Бургас/ Скріншот

      Що відомо про SkyUpЦе український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP!

      У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Грузії Транспорт Новини Львова Болгарія Подорожі
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