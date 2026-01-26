На Львівщині штормове попередження: може бути дощ, мокрий сніг та ожеледиця

У Львівській області з 27 до 30 січня очікують часом дощ, місцями мокрий сніг, а на дорогах – ожеледиця. Жителів закликали бути обачними під час руху.

Про штормове попередження на Львівщині розповіли у міській раді.

Яку погоду чекати на Львівщині?

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що у Львівській громаді 27 – 30 січня очікують часом дощ, місцями мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця.

Закликаємо водіїв та пішоходів бути обачними під час руху,

– наголосили в міській раді.

Своєю чергою, синоптики розповіли, що по Львівській області 27 січня буде хмарно. Часом може бути невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, слабкий туман, подекуди слабка ожеледь, а на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, 3 – 8 метрів за секунду. Температура вночі на Львівщині від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень 0…+5 градусів. У Львові температура вночі -1…+1 градус, а вдень +1…+3 градуси.

