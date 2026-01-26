На Львівщині штормове попередження: може бути дощ, мокрий сніг та ожеледиця
- На Львівщині з 27 до 30 січня очікуються дощ, місцями мокрий сніг, ожеледиця на дорогах.
- Температура вдень коливатиметься від 0 до +5 градусів, вночі від -3 до +2 градусів.
У Львівській області з 27 до 30 січня очікують часом дощ, місцями мокрий сніг, а на дорогах – ожеледиця. Жителів закликали бути обачними під час руху.
Про штормове попередження на Львівщині розповіли у міській раді.
Яку погоду чекати на Львівщині?
Закликаємо водіїв та пішоходів бути обачними під час руху,
– наголосили в міській раді.
Своєю чергою, синоптики розповіли, що по Львівській області 27 січня буде хмарно. Часом може бути невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, слабкий туман, подекуди слабка ожеледь, а на дорогах ожеледиця.
Вітер південно-східний, 3 – 8 метрів за секунду. Температура вночі на Львівщині від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень 0…+5 градусів. У Львові температура вночі -1…+1 градус, а вдень +1…+3 градуси.
Негоду прогнозували й на Київщині: що відомо?
До слова, синоптики кажуть, що на території Київської області та зокрема в столиці у вівторок, 27 січня, прогнозують ожеледь та ожеледицю. Така погода вважається небезпечною, адже може впливати на роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Загалом на Київщині та в самому Києві 27 січня буде хмарно. Прогнозується також мокрий сніг та дощ. Вітряні потоки рухатимуться з силою 7 – 12 метрів за секунду.