Львівська область є одним із тих регіонів, де за останню добу вкотре підтвердили найбільше в Україні випадків COVID-19. Тому в МОЗ ініціюють кадрові зміни у Департаменті охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації.

Кадрові зміни через коронавірус на Львівщині

Про це заявив міністра охорони здоров’я Максим Степанов під традиційного брифінгу щодо ситуації з коронавірусом в Україні, передає 24 канал. За його словами, за останню добу у Львівській області підтвердили 137 випадків захворювання на коронавірус. І це найбільша кількість серед всіх регіонів України.

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Міністр додав, що через таку коронавірусну ситуацію Міністерство охорони здоров’я України ініціює кадрові зміни у керівництві області. Мовиться валсне про Департамент охорони здоров’я ЛОДА.

"У нас була жорстка конструктивна розмова зі всіх проблемних питань. Ми поставили відповідні завдання щодо виправлення ситуації, дали відповідний термін", – зауважив Степанов.

За його словами, після закінченню цього терміну МОЗ направив туди комісію, яку очолив один із керівників структурного підрозділу.

Можу сказати, що багато чого не просто не було виправлено, а навіть не звернули увагу на виправлення цих ситуацій. Тому буде зроблено відповідне подання щодо звільнення тих чи інших людей вже безпосередньо керівництвом Львівської ОДА,

– констатував міністр охорони здоров’я.

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COVID-19 на Львівщині: головне

Станом на 18 липня в області зареєстрували 7 891 випадок інфікування коронавірусом, 207 хворих померли, 1 326 – одужали.

інфікування коронавірусом, 207 хворих померли, 1 326 – одужали. Львівщина вже тривалий час лідирує середусіх областей України за числом хворих.

Нещодавно Голова МОЗ Максим Степанов навідався на Львівщину з робочим візитом, аби з'ясувати причини різкого сплеску захворюваності.

У підсумку він виявив:

– великі чергі на тестування: інколи пацієнти очікували на результати по 7- 10 днів;

– повільно проходять епідеміологічні розслідування, а особливо щодо медпрацівників: із 268 розпочатих епідеміологічних розслідувань завершено тільки 3;

– погану забезпеченість лікарськими засобами;

– нехтування індивідуальними засобами в громадських місцях, зокрема в транспорті.