Львівщина – знову лідер за числом випадків COVID-19: МОЗ вимагає кадрових змін в області
Львівська область є одним із тих регіонів, де за останню добу вкотре підтвердили найбільше в Україні випадків COVID-19. Тому в МОЗ ініціюють кадрові зміни у Департаменті охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації.
Кадрові зміни через коронавірус на Львівщині
Про це заявив міністра охорони здоров’я Максим Степанов під традиційного брифінгу щодо ситуації з коронавірусом в Україні, передає 24 канал. За його словами, за останню добу у Львівській області підтвердили 137 випадків захворювання на коронавірус. І це найбільша кількість серед всіх регіонів України.
До речі На Львівщині послабили карантин: які обмеження скасували
Міністр додав, що через таку коронавірусну ситуацію Міністерство охорони здоров’я України ініціює кадрові зміни у керівництві області. Мовиться валсне про Департамент охорони здоров’я ЛОДА.
"У нас була жорстка конструктивна розмова зі всіх проблемних питань. Ми поставили відповідні завдання щодо виправлення ситуації, дали відповідний термін", – зауважив Степанов.
За його словами, після закінченню цього терміну МОЗ направив туди комісію, яку очолив один із керівників структурного підрозділу.
Можу сказати, що багато чого не просто не було виправлено, а навіть не звернули увагу на виправлення цих ситуацій. Тому буде зроблено відповідне подання щодо звільнення тих чи інших людей вже безпосередньо керівництвом Львівської ОДА,
– констатував міністр охорони здоров’я.
Цікаво Мера українського міста оштрафують за порушення карантину: він був без маски, але з іконою
COVID-19 на Львівщині: головне
- Станом на 18 липня в області зареєстрували 7 891 випадок інфікування коронавірусом, 207 хворих померли, 1 326 – одужали.
- Львівщина вже тривалий час лідирує середусіх областей України за числом хворих.
- Нещодавно Голова МОЗ Максим Степанов навідався на Львівщину з робочим візитом, аби з'ясувати причини різкого сплеску захворюваності.
У підсумку він виявив:
– великі чергі на тестування: інколи пацієнти очікували на результати по 7- 10 днів;
– повільно проходять епідеміологічні розслідування, а особливо щодо медпрацівників: із 268 розпочатих епідеміологічних розслідувань завершено тільки 3;
– погану забезпеченість лікарськими засобами;
– нехтування індивідуальними засобами в громадських місцях, зокрема в транспорті.
- Раніше мер міста Андрій Садовий наголошував, що найвищу кількість нових хворих можна пояснюти рекордною кількістю проведених ПЛР-досліджень. Також він зазначив, що, аналізуючи ситуацію у світі, всюди, де є послаблення карантину, бувають спалахи захворюваності.
- Заступник голови Львівської облдержадміністрації Тарас Грень, зі свого боку, не повністю пов'язує стрибок хворих на Львівщині зі збільшенням кількості тестування. На його думку, це пов'язано зі складною епідеміологічною ситуацією. Більше того, люди втомились від карантину та не завжди дотримуються його.