На Львівщині у Пустомитівському районі 11 жовтня трапилась жахлива аварія. Зіткнулись вантажівки Volvo і DAF та легковий автомобіль Audi. Внаслідок ДТП водій легковика загинув.

ДТП трапилась у селі Чишки на дорозі "Київ – Чоп". Про це повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась аварія

Повідомлення про аварію у Чишках надійшло надзвичайникам 11 жовтня близько обіду. Коли рятувальники приїхали на місце аварії, вони побачили, що ДТП трапилась за участі 3 автомобілів – зіткнулись вантажівки Volvo і DAF та легковий автомобіль Audi.



Audi зіткнулась одразу з 2 вантажівками / Фото ДСНС Львівщини

Хто постраждав у ДТП

Внаслідок аварії 28-річний водій Audi отримав травми, які були несумісні з життям. Його автівку затисла одна з фур. Рятувальникам довелося витягати тіло загиблого за допомогою гідравлічного обладнання. Чи постраждали водії вантажівок, у ДСНС не повідомили.

До ліквідації аварії залучили 5 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки. Наразі причини та обставини ДТП розслідують правоохоронці.



Легковик затисла одна з вантажівок / Фото ДСНС Львівщини



Внаслідок ДТП водій Audi загинув / Фото ДСНС Львівщини