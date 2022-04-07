На Львівщині посадовець намагався продати волонтерам автобус, подарований Фінляндією

Очільник одного з міст на Львівщині хотів продати автобус, який подарувала Фінляндія. ​ДБР вже затримало посадовця, він вимагав у волонтерів 100 тисяч гривень.

Державне бюро розслідувань затримало чиновника, який намагався заробити на оборудках навіть в умовах воєнного стану.

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Затриманим посадовцем виявився перший заступник міського голови однієї з міських рад на Львівщині.

Посадовець вимагав у волонтера 100 тисяч гривень за передачу автобуса "Вольво" на потреби військових. Проте цей транспорт міська рада раніше отримала як гуманітарну допомогу з Фінляндії.



Автобус, який посадовець хотів "продати"

Цікаво, що гроші від волонтера отримала спільниця посадовця. Одразу після передачі коштів чиновника затримали. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення корупціонера від посади.



Посадовця затримали після отримання грошей

До слова, раніше НАЗК сформувало для Служби безпеки України базу даних з 245 осіб, які можуть бути зрадниками України. У відомстві просять розширити список.

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