Обставини та причини аварії наразі зʼясовують слідчі. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Дивіться також Їхали на ротацію: у Тернополі трагічно загинули 2 рятувальників ДСНС

Що відомо про аварію?

Увечері 24 лютого близько 19:00 поблизу села Смереків Львівського району сталося смертельне дорожно-транспортне зіткнення.

За даними правоохоронців, водій автомобіля, за кермом якого перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області, здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок отриманих травм постраждалий загинув на місці події.