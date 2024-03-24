На Львівщині пролунали вибухи: область атакують "Шахеди"
Джерело:Максим Козицький
У Львівській області після 3 ночі 24 березня оголосили повітряну тривогу. Згодом у регіоні пролунали вибухи.
Про загрозу стало відомо від Повітряних сил України. Там зазначили, що в область прямують одразу декілька ударних дронів.
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На Львівщину "пробились" одразу кілька ударних дронів
За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького у небі кружляли одразу кілька безпілотників. Вони постійно змінювали курс.
Подбайте про себе і близьких – перебувайте в укритті або за правилом "двох стін",
– додав Козицький.
Вже через кілька хвилин після цього повідомлення мешканці області почули звуки вибухів. Голова ОВА додав, що в регіоні працюють сили ППО і попросив не знімати відео з їхньою роботою.Зверніть увагу! Раніше Повітряні сили попереджали про рух ворожого безпілотника у напрямку Стрийського району.
Вибухи лунали і на Хмельниччині
Неодноразово протягом ночі лунали вибухи і в Хмельницькій області. Регіон теж ворог тероризував "Шахедами". Ймовірно, по "мопедах" відпрацювала ППО. Інформації про наслідки атаки по Хмельниччині наразі немає. Чекаємо повідомлення від офіційних джерел.
Що відомо про ракету атаку 24 березня:
- Ввечері російські війська запустили кілька груп "Шахедів" з тимчасово окупованого Криму.
- Дрони-камікадзе рухались у північно-східному та північно-західному напрямках.
- Двічі вибухи лунали у Кривому Розі. Місцеві жителі повідомили про проблеми зі світлом.
- Вже близько опівночі моніторингові канали повідомили, що з аеропорту "Оленья" здійнялись у повітря перші Ту-95 МС. Спочатку їхня кількість була 4.
- Проте згодом Повітряні сили оприлюднили остаточну цифру – у небі перебували аж 14 ворожих стратегічних бомбардувальників.
- МВС закликало українців дослухатись до сигналу повітряних тривог. Перші крилаті ракети перетнули повітряний простір України близько 4:00.