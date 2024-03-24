На Львівщині пролунали вибухи: область атакують "Шахеди"

У Львівській області після 3 ночі 24 березня оголосили повітряну тривогу. Згодом у регіоні пролунали вибухи.

Про загрозу стало відомо від Повітряних сил України. Там зазначили, що в область прямують одразу декілька ударних дронів.

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На Львівщину "пробились" одразу кілька ударних дронів

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького у небі кружляли одразу кілька безпілотників. Вони постійно змінювали курс.

Подбайте про себе і близьких – перебувайте в укритті або за правилом "двох стін",

– додав Козицький.

Вже через кілька хвилин після цього повідомлення мешканці області почули звуки вибухів. Голова ОВА додав, що в регіоні працюють сили ППО і попросив не знімати відео з їхньою роботою.

Вибухи лунали і на Хмельниччині

Раніше Повітряні сили попереджали про рух ворожого безпілотника у напрямку Стрийського району.

Неодноразово протягом ночі лунали вибухи і в Хмельницькій області. Регіон теж ворог тероризував "Шахедами". Ймовірно, по "мопедах" відпрацювала ППО. Інформації про наслідки атаки по Хмельниччині наразі немає. Чекаємо повідомлення від офіційних джерел.

Що відомо про ракету атаку 24 березня: