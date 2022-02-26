На Львівщині висадився російський десант: що каже СБУ

26 лютого 2022 , 11:04
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Джерело:

СБУ Львівщини

Уранці 26 лютого з'явилося повідомлення про те, що десант окупантів висадився неподалік міста Броди на Львівщині. Однак в СБУ не підтвердили цієї інформації.

Згідно з повідомленнями, ворожий десант висадився на Львівщині близько 9 ранку й у районі Бродів опинилися близько 60 окупантів.

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Наразі розповсюджують інформацію про висадку десанту Росії в районі населеного пункту Броди - це не відповідає дійсності,
– йдеться в повідомленні СБУ.

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Автор: Іван Магуряк