На Львівщині висадився російський десант: що каже СБУ
26 лютого 2022 , 11:04Читать новость на русском
Джерело:СБУ Львівщини
Уранці 26 лютого з'явилося повідомлення про те, що десант окупантів висадився неподалік міста Броди на Львівщині. Однак в СБУ не підтвердили цієї інформації.
Згідно з повідомленнями, ворожий десант висадився на Львівщині близько 9 ранку й у районі Бродів опинилися близько 60 окупантів.
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Наразі розповсюджують інформацію про висадку десанту Росії в районі населеного пункту Броди - це не відповідає дійсності,
– йдеться в повідомленні СБУ.
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