На Сколівщині, на автодорозі Київ – Чоп ввечері 26 серпня сталася ДТП. За кермом автівки Mercedes перебував іноземець, який не впорався з керуванням та в'їхав у мікроавтобус. У результаті аварії постраждали п’ятеро людей.

Аварія на Львівщині: як все було

ДТП сталася 26 серпня, о 23.25 на автодорозі Київ – Чоп, неподалік села Тухолька Сколівського району, повідомили у фейсбуці поліції Львівщини.

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37-річний іноземець, житель Луцька, який був за кермом легковика Mercedes, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, за кермом якого перебував 33-річний житель Буковини.

Що відомо про постраждалих

З травмами, отриманими внаслідок ДТП, водія легковика та його 52-річну дружину госпіталізували.

Постраждали також троє пасажирів мікроавтобуса віком 19, 20 та 29 років. Усі вони – жителі Чернівецької області.

Яке покарання загрожує винуватцю ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Водієві загрожує ув’язнення терміном до 3 років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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Важливо! За добу 26 серпня на Львівщині сталася 81 ДТП. У результаті загинули двоє людей, ще 11 – отримали травми.



На Львівщині водій легковика Mercedes в'їхав у мікроавтобус / Фото Поліції Львівщини



У результаті ДТП постраждали п'ятеро людей / Фото Поліції Львівщини