Львівська ОВА співпрацюватиме з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців

Щодня до Львова прибувають тисячі людей, яким вимушено довелося покинути домівку через війну, яку розв'язала Росія. Тому Львівська ОВА починає співпрацю з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

Внутрішньопереміщених осіб тимчасово розміщуватимуть на базі тих приміщень, які є в області. Однак сіпльно з Управлінням Верховного комісара Львівська ОВА прац.ватиме над облаштуванням нових приміщенб.

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Також ОВА розглядає питання облаштування наметів біля пунктів пропуску на кордоні, де великий наплив людей. Крім того, серед планів – вдікриття центрів допомоги переселенцям в інших містах України, щоб зменшити потім людей до Львова.

Спільно з ООН під керівництвом Міністерства у справах ветеранів планують будувати будинки для переселенців.

Від початку війни на Львівщину виїхали 110 тисяч українців. З них 10 тисяч за останню добу.

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