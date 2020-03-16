Львівщина оголосила про перехід на суворіший карантин: які обмеження вводять
Львівська ОДА ухвалила рішення перейти на більш суворий карантин на території усієї області. Рекомендовано обмежити збори людей у групах до 10 осіб.
Таку пропозицію затвердили у межах позачергового засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це оголосив керівник Львівської ОДА Максим Козицький.
Актуально У Львові закривають усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і АЗС
Які обмеження введуть на Львівщині
- обмежити доступ клієнтів до контактних центрів надавачів комунальних послуг, центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування в онлайн-режим.
- обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб,
- обмежити роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів (крім аптек, автомобільних заправних станцій та продуктових магазинів),
- пересування населення на адміністративних територіях,
- запровадити дистанційний режим роботи працівників,
- переглянути режим роботи громадського транспорту.
Увага! У Львові з понеділка, 16 березня, закриють усі заклади торгівлі у зв'язку з карантином проти поширення коронавірусу Covid-19. Відкритими для містян залишать лише продуктові крамниці, аптеки та заправки. Про це оголосив мер Львова Андрій Садовий.
Також визначено перелік медзакладів для надання допомоги пацієнтам з ознаками ГРВІ, які впродовж 14 днів перебували у країнах, де зафіксовано потужний спалах коронавірусу:
- База для обсервації – КЗ ЛОР "Львівський обласний протитуберкульозний санаторій" (КНП ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр").
- Госпітальна база І-лінія – КНП ЛОР "Львівська обласна інфекцiйна клінічна лiкарня".
- Госпітальна база ІІ-лінія: КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Ю.Липи" КНП "8-ма міська клінічна лікарня міста Львова".
Резервні госпітальні бази (міжрайонні підрозділи):
- КНП "Кам'янка-Бузька центральна районна лікарня",
- КНП "Стебницька міська лікарня Дрогобицької міської ради",
- КНП "Стрийська центральна міська лікарня",
- КНП Яворівської районної ради Львівської області "Яворівська центральна районна лікарня",
- КНП Сокальської районної ради Львівської області "Сокальська центральна районна лікарня",
- КНП "Рудківська лікарня Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області",
- КНП ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр".
Карантин в Україні: останні новини
- На території України 12 березня оголосили трьохтижневий карантин – він діятиме до 3 квітня.
- У цей час закриті усі навчальні заклади, скасовані спортивні змагання за участі глядачів.
- Також заборонені масові культурні, спортивні та розважальні заходи за участі 200 та більше осіб.
- Громадянам рекомендують за можливості працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.