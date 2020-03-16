Львівщина оголосила про перехід на суворіший карантин: які обмеження вводять

Львівська ОДА ухвалила рішення перейти на більш суворий карантин на території усієї області. Рекомендовано обмежити збори людей у групах до 10 осіб.

Таку пропозицію затвердили у межах позачергового засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це оголосив керівник Львівської ОДА Максим Козицький.

Актуально У Львові закривають усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і АЗС

Які обмеження введуть на Львівщині

обмежити доступ клієнтів до контактних центрів надавачів комунальних послуг, центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування в онлайн-режим.

обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб,

обмежити роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів (крім аптек, автомобільних заправних станцій та продуктових магазинів),

пересування населення на адміністративних територіях,

запровадити дистанційний режим роботи працівників,

переглянути режим роботи громадського транспорту.

Увага! У Львові з понеділка, 16 березня, закриють усі заклади торгівлі у зв'язку з карантином проти поширення коронавірусу Covid-19. Відкритими для містян залишать лише продуктові крамниці, аптеки та заправки. Про це оголосив мер Львова Андрій Садовий.

Також визначено перелік медзакладів для надання допомоги пацієнтам з ознаками ГРВІ, які впродовж 14 днів перебували у країнах, де зафіксовано потужний спалах коронавірусу:

База для обсервації – КЗ ЛОР "Львівський обласний протитуберкульозний санаторій" (КНП ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр").

Госпітальна база І-лінія – КНП ЛОР "Львівська обласна інфекцiйна клінічна лiкарня".

Госпітальна база ІІ-лінія: КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Ю.Липи" КНП "8-ма міська клінічна лікарня міста Львова".

Резервні госпітальні бази (міжрайонні підрозділи):

КНП "Кам'янка-Бузька центральна районна лікарня",

КНП "Стебницька міська лікарня Дрогобицької міської ради",

КНП "Стрийська центральна міська лікарня",

КНП Яворівської районної ради Львівської області "Яворівська центральна районна лікарня",

КНП Сокальської районної ради Львівської області "Сокальська центральна районна лікарня",

КНП "Рудківська лікарня Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області",

КНП ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр".

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