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      Львівщина оголосила про перехід на суворіший карантин: які обмеження вводять

      - Читать новость на русском
      Максим Козицький / Фейсбук-сторінка Максима Козицького

      Львівська ОДА ухвалила рішення перейти на більш суворий карантин на території усієї області. Рекомендовано обмежити збори людей у групах до 10 осіб.

      Таку пропозицію затвердили у межах позачергового засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це оголосив керівник Львівської ОДА Максим Козицький.

      Актуально У Львові закривають усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і АЗС

      Які обмеження введуть на Львівщині

      • обмежити доступ клієнтів до контактних центрів надавачів комунальних послуг, центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування в онлайн-режим.
      • обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб,
      • обмежити роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів (крім аптек, автомобільних заправних станцій та продуктових магазинів),
      • пересування населення на адміністративних територіях,
      • запровадити дистанційний режим роботи працівників,
      • переглянути режим роботи громадського транспорту.

      Увага! У Львові з понеділка, 16 березня, закриють усі заклади торгівлі у зв'язку з карантином проти поширення коронавірусу Covid-19. Відкритими для містян залишать лише продуктові крамниці, аптеки та заправки. Про це оголосив мер Львова Андрій Садовий.

      Також визначено перелік медзакладів для надання допомоги пацієнтам з ознаками ГРВІ, які впродовж 14 днів перебували у країнах, де зафіксовано потужний спалах коронавірусу:

      • База для обсервації – КЗ ЛОР "Львівський обласний протитуберкульозний санаторій" (КНП ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр").
      • Госпітальна база І-лінія – КНП ЛОР "Львівська обласна інфекцiйна клінічна лiкарня".
      • Госпітальна база ІІ-лінія: КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Ю.Липи" КНП "8-ма міська клінічна лікарня міста Львова".

      Резервні госпітальні бази (міжрайонні підрозділи):

      • КНП "Кам'янка-Бузька центральна районна лікарня",
      • КНП "Стебницька міська лікарня Дрогобицької міської ради",
      • КНП "Стрийська центральна міська лікарня",
      • КНП Яворівської районної ради Львівської області "Яворівська центральна районна лікарня",
      • КНП Сокальської районної ради Львівської області "Сокальська центральна районна лікарня",
      • КНП "Рудківська лікарня Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області",
      • КНП ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр".

      Карантин в Україні: останні новини

      • На території України 12 березня оголосили трьохтижневий карантин – він діятиме до 3 квітня.
      • У цей час закриті усі навчальні заклади, скасовані спортивні змагання за участі глядачів.
      • Також заборонені масові культурні, спортивні та розважальні заходи за участі 200 та більше осіб.
      • Громадянам рекомендують за можливості працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Новини Львова
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