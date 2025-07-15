На Львівщині звільнили з роботи водія автобуса, який відмовився везти ветерана війни

На Львівщині водій маршрута "Турка – Львів" відмовив у проїзді ветерану війни. Через те, що чоловік відмовляв учасникам бойових дій у безкоштовному проїзді, щодо нього провели службову перевірку.

Про інцидент, що трапився в громадському транспорті, 24 Канал пише з посиланням на допис Катерини Копанишин. Водій відмовився везти її чоловіка.

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Чому трапилася сварка між водієм та учасником бойових дій?

Після сварки з ветераном війни водія обласного маршруту "Турка-Львів" звільнили з роботи. Все через те, що він відмовився везти безкоштовно учасника бойових дій. За один рейс відомо про два таких факти. Співробітники Укртрансбезпеки та обласні чиновники не залишилися осторонь та ініціювали перевірку щодо водія.

Про інцидент стало відомо 5 липня, коли дружина ветерана АТО написала в місцевій групі у фейсбуці, що чоловік завжди купує квиток у касі, але того дня показував посвідчення безпосередньо водію. Чоловік не зважав, що учасник УБД має пільгу та агресивно йому відповів.

Чоловік завжди бере квиток в касі, але каса сьогодні була зачинена. Зайшовши до автобуса я оплатила проїзд, а чоловік показав посвідчення УБД. На що водій відповів: "Не наглій, я і так один їду". На що чоловік ніяк не відреагував. На наступній зупинці сталася точнісінько така сама ситуація: зайшов чоловік показав посвідчення УБД, на що водій йому знову відповів: "Я вже везу одного",

– розповіла пасажирка.

Обласні чиновники, побачивши допис про порушення з боку водія, запросили перевірку у відділі державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки у Львівській області. Вони провели розмову з перевізником та водієм щодо безпідставної відмови учаснику УБД у безкоштовному проїзді. Перевізник вирішив, що з цим водієм буде розірвано трудові відносини. Варто зазначити, що обласний маршрут "Турка – Львів" обслуговує перевізник під назвою "Тур-Авто".

Нагадаємо, у Львові водій автобуса накричав на військового, який просив зупинити транспорт під час хвилини мовчання. Він грубо відреагував на зауваження. Компанія перевізника має принципи щодо поваги до живих та загиблих військових, тож даний інцидент для них не припустимий. У результаті водія звільнили.