Львів'яни заробили на джазовому фестивалі 160 мільйонів гривень, – Садовий

Понад 300 музикантів і 30 тисяч туристів з усього світу відвідали Львів у рамках Leopolis Jazz Fest.

За словами мера Львова Андрія Садового, лише цей фестиваль вливає щороку в економіку міста понад 160 мільйонів гривень.

"Українські міста недооцінюють свій туристичний потенціал. Фестивалі – це не просто гарна картинка. П’ять днів "джазу" привели клієнтів львівським готелям, ресторанам, компаніям, які займаються кейтерінгом, а ще на фестивалі працювали техніки, охоронні компанії, перекладачі тощо. Це все – робочі місця і кошти в бюджет", – каже Андрій Садовий.

Читайте також: В аеропорту Львова влаштували яскравий флешмоб гостям Leopolis Jazz Fest: фото, відео

Нагадаємо, з 20 до 30 червня у Львові відбувався один з найбільших джазових фестивалів Європи, 9-й за рахунком Leopolis Jazz Fest. Наступного року він відбудеться 25-29 червня.

Leopolis Jazz Fest 2019 з висоти пташиного польоту: дивіться відео