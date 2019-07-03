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      Львів'яни заробили на джазовому фестивалі 160 мільйонів гривень, – Садовий

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Понад 300 музикантів і 30 тисяч туристів з усього світу відвідали Львів у рамках Leopolis Jazz Fest.

      За словами мера Львова Андрія Садового, лише цей фестиваль вливає щороку в економіку міста понад 160 мільйонів гривень.

      "Українські міста недооцінюють свій туристичний потенціал. Фестивалі – це не просто гарна картинка. П’ять днів "джазу" привели клієнтів львівським готелям, ресторанам, компаніям, які займаються кейтерінгом, а ще на фестивалі працювали техніки, охоронні компанії, перекладачі тощо. Це все – робочі місця і кошти в бюджет", – каже Андрій Садовий.

      Читайте також: В аеропорту Львова влаштували яскравий флешмоб гостям Leopolis Jazz Fest: фото, відео

      Нагадаємо, з 20 до 30 червня у Львові відбувався один з найбільших джазових фестивалів Європи, 9-й за рахунком Leopolis Jazz Fest. Наступного року він відбудеться 25-29 червня.

      Leopolis Jazz Fest 2019 з висоти пташиного польоту: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Андрій Садовий Новини Львова Концерти Фестивалі
      Джерело: 24 канал
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