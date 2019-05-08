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      Львів'янин став першим українцем, який дістався Антарктиди автостопом: яскраві фото та відео

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      Нещодавно львів'янин Андрій Мочурад повернувся зі станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, де пробув два місяці. Добирався на материк він автостопом та попутними кораблями з Аргентини. А все для того, щоб зняти перший документальний фільм про роботу українських полярників.

      Щоб дістатися Антарктиди автостопом, львів'янину знадобилося майже місяць часу й понад п'ять тисяч доларів.

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      Зупинився він в українських полярників на станції "Академік Вернадський". Два місяці спостерігав за їхнім життям та роботою на континенті.

      Львів'янин став першим українцем, який дістався Антарктиди автостопом: дивіться фото


      Допомагав журналісту під час зйомок друг Віктор-Микола Гаврилюк. Фільмували без сценарію, жоден з епізодів не є вигадкою. За словами Андрія, деколи було весело й цікаво, а інколи й справді страшно.

      "Леопард підпливав до човна. Щоб ви розуміли – це тварюка розміром у чотири метри, яка може прокусити човен. А ти посередині льодів, посередині холодної води, яка може мати температуру до мінус двох", – розповів відчайдух. 

      Андрій Мочурад та Віктор-Микола Гаврилюк
      Андрій Мочурад та Віктор-Микола Гаврилюк на одному з суден, яке їх підвозило

      У фільмі Андрій покаже те, що для полярників буденність, а для глядачів може стати маленьким відкриттям.

      На станції Вернадський не буває великих морозів, але пінгвіни стоять за вікном. Вони насправді шалено смердять, кричать та заважають спати. Полярники пінгвінів ненавидять, вони просто не дають жити. Але все ж таки ми них в гостях,
      – розповів мандрівник.

      Окрім фільму, журналіст хоче видати також і книжку. У ній опише те, як добирався, і розповість про всі пригоди на шляху до мети.

      Андрій привіз 60 годин чорнового відео. Прем'єру стрічки планує не швидше, ніж у 2020 році. А от книгу хоче видати раніше й потрапити до національного рекорду – як перший українець, який дістався Антарктиди автостопом.

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      Теги: Новини України
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