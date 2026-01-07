Укр Рус
Енергетичний колапс у Львові: що відбувається з транспортом у місті після змін зі світлом
7 січня, 10:10
3

Енергетичний колапс у Львові: що відбувається з транспортом у місті після змін зі світлом

Поліна Буянова
Основні тези
  • У Львові комунальний електротранспорт перевели на загальні графіки відключень, що спричинило транспортний колапс і зростання цін на таксі.
  • Рух тролейбусів і трамваїв обмежено, але автобуси працюють стабільно, а техніка чистить дороги.

У Львові весь комунальний електротранспорт перевели на загальні графіки відключень електроенергії. На тлі цього в місті стався транспортний колапс: ціни на таксі суттєво зросли, а на деяких автобусних маршрутах збільшився потік пасажирів.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Яка зараз ситуація у Львові?

Близько 6 години ранку у Львові знеструмили тягові підстанції, які живлять електротранспорт. 

Через це повністю призупинили рух тролейбусів № 23, 24, 27, 30, 31, 32. Також на маршрути вийшло менше тролейбусів № 22 і № 33. Обмежено й рух трамваїв № 1, 4, 6, 8 і 9, зокрема в районі залізничного вокзалу.

На тлі цих змін в місті суттєво зросли ціни на таксі. За словами кореспондентів, наразі попит перевищує пропозицію: навіть за завищеними цінами таксі викликати не завжди вдається.

Ціни на таксі у Львові 7 січня / Скриншоти кореспондентів 24 Каналу

Зміни щодо електротранспорту не вплинули на рух автобусів у Львові: за словами очевидців, вони ходять стабільно й здебільшого не надто переповнені.

До того ж вулицями активно їздить техніка, яка чистить дороги та хідники.

У Львові стався енергетичний колапс: дивіться відео

Що взагалі сталося в місті?

  • Окрім комунального електротранспорту, без світла у Львові залишилася частина лікарень. З 7 січня місто змушене працювати за новим графіком через рішення Уряду про зміну підходу до визначення критичності підприємств.

  • Мер Львова Андрій Садовий вже звернувся до членів Кабміну для вирішення проблеми. Водночас місто екстрено планує альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.

  • Для збереження транспортного сполучення частину тролейбусних маршрутів уже продублювали автобусами: тролейбус № 27 – автобуси № 52 і 84, тролейбус № 23 – автобуси № 21 та 11, тролейбус № 24 – автобуси № 46 і 37, тролейбус № 30 – автобус № 30, а тролейбус № 32 – автобуси № 20 і 32.