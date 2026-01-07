Енергетичний колапс у Львові: що відбувається з транспортом у місті після змін зі світлом
- У Львові комунальний електротранспорт перевели на загальні графіки відключень, що спричинило транспортний колапс і зростання цін на таксі.
- Рух тролейбусів і трамваїв обмежено, але автобуси працюють стабільно, а техніка чистить дороги.
У Львові весь комунальний електротранспорт перевели на загальні графіки відключень електроенергії. На тлі цього в місті стався транспортний колапс: ціни на таксі суттєво зросли, а на деяких автобусних маршрутах збільшився потік пасажирів.
Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.
Яка зараз ситуація у Львові?
Близько 6 години ранку у Львові знеструмили тягові підстанції, які живлять електротранспорт.
Через це повністю призупинили рух тролейбусів № 23, 24, 27, 30, 31, 32. Також на маршрути вийшло менше тролейбусів № 22 і № 33. Обмежено й рух трамваїв № 1, 4, 6, 8 і 9, зокрема в районі залізничного вокзалу.
На тлі цих змін в місті суттєво зросли ціни на таксі. За словами кореспондентів, наразі попит перевищує пропозицію: навіть за завищеними цінами таксі викликати не завжди вдається.
Ціни на таксі у Львові 7 січня / Скриншоти кореспондентів 24 Каналу
Зміни щодо електротранспорту не вплинули на рух автобусів у Львові: за словами очевидців, вони ходять стабільно й здебільшого не надто переповнені.
До того ж вулицями активно їздить техніка, яка чистить дороги та хідники.
У Львові стався енергетичний колапс: дивіться відео
Що взагалі сталося в місті?
Окрім комунального електротранспорту, без світла у Львові залишилася частина лікарень. З 7 січня місто змушене працювати за новим графіком через рішення Уряду про зміну підходу до визначення критичності підприємств.
Мер Львова Андрій Садовий вже звернувся до членів Кабміну для вирішення проблеми. Водночас місто екстрено планує альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.
Для збереження транспортного сполучення частину тролейбусних маршрутів уже продублювали автобусами: тролейбус № 27 – автобуси № 52 і 84, тролейбус № 23 – автобуси № 21 та 11, тролейбус № 24 – автобуси № 46 і 37, тролейбус № 30 – автобус № 30, а тролейбус № 32 – автобуси № 20 і 32.