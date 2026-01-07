Енергетичний колапс у Львові: що відбувається з транспортом у місті після змін зі світлом

У Львові весь комунальний електротранспорт перевели на загальні графіки відключень електроенергії. На тлі цього в місті стався транспортний колапс: ціни на таксі суттєво зросли, а на деяких автобусних маршрутах збільшився потік пасажирів.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Яка зараз ситуація у Львові?

Близько 6 години ранку у Львові знеструмили тягові підстанції, які живлять електротранспорт.

Через це повністю призупинили рух тролейбусів № 23, 24, 27, 30, 31, 32. Також на маршрути вийшло менше тролейбусів № 22 і № 33. Обмежено й рух трамваїв № 1, 4, 6, 8 і 9, зокрема в районі залізничного вокзалу.

На тлі цих змін в місті суттєво зросли ціни на таксі. За словами кореспондентів, наразі попит перевищує пропозицію: навіть за завищеними цінами таксі викликати не завжди вдається.

Зміни щодо електротранспорту не вплинули на рух автобусів у Львові: за словами очевидців, вони ходять стабільно й здебільшого не надто переповнені.

До того ж вулицями активно їздить техніка, яка чистить дороги та хідники.

Що взагалі сталося в місті?