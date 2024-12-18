Обіцяли, що зріжуть болгаркою: Садовий втрутився у конфлікт через пандус для військового

У Львові стався конфлікт через пандус, який встановлюють для воїна з протезами. Мер Андрій Садовий відреагував і пообіцяв певні дії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Суспільного.

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"Він бігає, навіщо йому пандус"

Сергій Власов був поранений на Донеччині та втратив обидві ноги. Він має протези, але постійно носити їх незручно. Каже: хотів би виїхати у двір на кріслі колісному та випити кави з дружиною. Сергій воював з 2014-го, а після початку повномасштабного вторгнення повернувся додому з-за кордону та поїхав на фронт. Після поранення він продовжив службу.

Чи потрібне мені крісло колісне, якщо я так добре тут зараз стою? Так, потрібне, бо ноги втомлюються. Люди не розуміють, як це важко ходити на протезах. І по квартирі я переміщаюсь виключно на кріслі колісному, тому що це легше,

– пояснив він.

Тож воїн звернувся до Залізничної районної адміністрації, щоб та встановила пандус. Роботи почалися, але жителі багатоповерхівки скаржаться: пандус завеликий.

Той самий "пандус розбрату" / Фото Суспільне

Серед аргументів, які вони наводять: слід було встановити пандус з іншого боку і зробити його меншим, "як у кафешках". Мовляв, якщо хтось з сусідів виноситиме меблі, то їм буде незручно. Та й загалом кажуть, що не бачили Сергія на кріслі колісному, тож і пандус не потрібен. Особливо емоційні погрожують спиляти споруду болгаркою.

"Тут було дуже багато криків, що Сергій бігає, нащо йому цей пандус. Мені здається, що люди не розуміють, як складно людині з двома ампутаціями ходити. Це великий героїзм. А ставлення просто жахливе", – розповіла дружина захисника.



Конфлікт у Львові / Скриншот 24 Каналу

У районній адміністрації пояснили, що пандус відповідає всім нормам, його градус нахилу прорахований. А встановлення погодили з головою ОСББ.

Реакція Садового на конфлікт через пандус для військового

Мер написав у своєму телеграм-каналі, що дізнався про непорозуміння. Він підкреслив: військовий – герой, тож йому слід забезпечити всі умови. Права Захисника України на доступний простір – це головне, а тому слід керуватися принципами людяності.

Та оскільки конфлікт уже стався, 19 грудня на місці побуває уповноважена з питань доступності Ірина Маруняк. Вона огляне під'їзд і знайде найкраще технічне рішення для облаштування пандуса.