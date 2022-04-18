У Львові ліквідовують наслідки авіаударів: деякі вулиці перекриті
18 квітня 2022 , 10:03Читать новость на русском
Джерело:телеграм Андрія Садового
Вороги вранці завдали 5 ракетних ударів по інфраструктурі Львова. За словами мера міста Андрія Садового, рух транспорту у певних районах обмежений.
Як зазначив Андрій Садовий, всі відповідні служби працюють на місці. Перекрили кілька вулиць.
Раніше Росіяни завдали 5 прицільних ракетних ударів по Львову, – Садовий
Які вулиці перекрили:
- вулиця Левандівська (від вулиця Сяйво до вулиці Шевченка),
- вулиця Шевченка в районі повороту на вулицю Тунельну (готель НТОН)
У Львові є загиблі та поранені
Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, ворог завдав 3 удари по військових об'єктах, ще один – по шиномонтажу. На жаль, є загиблі та поранені. Жертвами ракетного обстрілу стали 6 людей, ще 8 постраждали. Серед поранених – діти. Інфраструктура сильно пошкоджена.
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