У Львові ліквідовують наслідки авіаударів: деякі вулиці перекриті

Вороги вранці завдали 5 ракетних ударів по інфраструктурі Львова. За словами мера міста Андрія Садового, рух транспорту у певних районах обмежений.

Як зазначив Андрій Садовий, всі відповідні служби працюють на місці. Перекрили кілька вулиць.

Раніше Росіяни завдали 5 прицільних ракетних ударів по Львову, – Садовий

Які вулиці перекрили:

вулиця Левандівська (від вулиця Сяйво до вулиці Шевченка),

вулиця Шевченка в районі повороту на вулицю Тунельну (готель НТОН)

У Львові є загиблі та поранені

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, ворог завдав 3 удари по військових об'єктах, ще один – по шиномонтажу. На жаль, є загиблі та поранені. Жертвами ракетного обстрілу стали 6 людей, ще 8 постраждали. Серед поранених – діти. Інфраструктура сильно пошкоджена.

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