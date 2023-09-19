У Львові після атаки дронами перекрили рух транспорту на одній з вулиць міста

Росіяни у ніч проти 19 вересня атакували Львів "Шахедами". Відомо, що після ударів дронами-камікадзе рух транспорту на одній з вулиць міста перекрили.

Ближче до ранку російські військові атакували Львів дронами-камікадзе. Відомо, що внаслідок обстрілу спалахнув промисловий склад. Також перекритий рух на одній з вулиць міста.

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Закликають оминати ділянку дороги

Увага! Рух транспорту по вулиці Городоцькій від перехрестя з вулиці Патона до кільця в обидві сторони наразі перекрито,

– йдеться у повідомленні Львівської міської ради.

Кажуть, що там працює спеціальна техніка та всі відповідні служби. Мешканців закликають за можливості оминати цю ділянку дороги.

Звернімо увагу, що повітряна тривога у Львівській області пролунала о 03:43. Тоді мешканців повідомляли про те, що на регіон летять "Шахеди". В ОВА закликали не ігнорувати сирени.

Вже о 04:18 глава Львівської ОВА Максим Козицький закликав мешканців обласного центру перейти до укриттів. За якихось 10 хвилин він написав, що на Львівщині чули звуки вибухів. То працювала ППО. Водночас він попередив, що можлива загроза нових атак.

"У частині Львова гучно. Не називаємо локацій. Нічого не фотографуємо і не знімаємо! Інформаційна тиша" – закликав Козицький о 04:35.

У Львові впродовж кількох годин, поки була атака "Шахедами", пролунало кілька вибухів. Міський голова наголошував, що це були звуки ППО. Водночас він зазначив, що внаслідок удару спалахнула пожежа. За словами Андрія Садового, на промисловому складі зафіксували загоряння. На місце тоді відправилися всі необхідні служби.

Спочатку повідомляли про постраждалу. Потім дані актуалізували. Потерпіла внаслідок атаки "Шахедами" одна людина. З-під завалів на складі дістали 26-річного хлопця. У нього відкритий перелом кінцівки. За словами Андрія Садового, його вже доправили до лікарні та надають усю необхідну допомогу.