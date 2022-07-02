Включаються у побудову центру реабілітації, – Садовий про приїзд мера польського Вроцлава

Сьогодні, 2 липня 2022 року, до Львові приїхав мер Вроцлава Яцек Сутрик. Польске місто допомагатиме будувати Національний реабілітаційний центр "Незламні" для військових.

А також для тих людей, які отримали травми внаслідок збройної агресії Росії. Про це 24 каналу сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

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Мер Вроцлава також включається у систему побудови реабілітаційного центру Unbroken,

– сказав Садовий.

За його словами, сьогодні також проговорювали те, що рада міста Вроцлава також долучиться до спільного наповнення фонду для цього центру.

"Зараз ми повинні зібрати приблизно 77 мільйонів. Також німецьке місто Фрайбург виділить 1 мільйон євро нашу систему реабілітації. І влада Вроцлава також приймає подібне рішення. Тільки разом до перемоги!", – сказав міський голова Львова.

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Це повинен бути один з найбільших у Європі реабілітаційних центрів. За задумом, там щороку допомагатимуть 50 тисячам українців.

Проєкт організовують спільно з Міністерством охорони здоров'я.

Реабілітаційний центр буде насамперед орієнтований на допомогу військовим та цивільним українцям, які отримали як фізичні, так і психологічні травми внаслідок війни Росії проти України.

Втім, також послугами реабілітації зможуть скористатися пацієнти, які її потребують через інші травми та хвороби.

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