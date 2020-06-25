У Львові послабили карантин: голова Львівської ОДА Козицький розкритикував це рішення
Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький заявив, що епідемічна ситуація у Львові не дозволяє послабити карантин на території області. Водночас чиновник підкреслив, те, що місто вирішило послабити обмеження, не відповідає постанові Кабміну та рішенню обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Заява Козицького щодо послаблення карантину у Львові
Козицький нагадав, що Львівська міська комісія з питань ТЕБ і НС дозволила роботу закладів громадського харчування, спортивних і фітнес-клубів. Він додає, що мер міста Андрій Садовий пояснив такі послаблення як вимушений крок для збереження малого та середнього бізнесу. Відповідне повідомлення Козицький написав на своїй фейсбук-сторінці.
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За словами очільника Львівської ОДА, рішення влади Львова про послаблення карантину не відповідає ані постанові Кабміну, ані рішенню обласної комісії з питань ТЕБ і НС. Також він порадив прочитати статтю Кримінального кодексу про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам.
Задля аргументування своєї позиції Козицький наголосив на кількох моментах:
- показники захворюваності Львова тримають в заручниках всю область, і саме через місто Львів обласна комісія ТЕБ і НС не може зняти карантинні обмеження для всієї Львівщини;
- бізнес "страждає" не лише у Львові, але й у всій області;
- за останні 5 днів на Львівщині підтвердили 613 нових випадків COVID-19, з них 335 – місто Львів. Тобто, понад 50% нових інфікованих – у місті Лева.
З огляду на вищезазначене Козицький наголосив, що динаміка захворюваності не йде на спад.
Коли знову буде ґвалт, чому не послаблюють карантин, влада Львова знову киватиме у бік ОДА? Мовляв, це не наші, а їхні повноваження. Більше того, хто візьме відповідальність на себе, якщо число захворювань різко піде вгору після послаблень карантину в самому Львові? Знову всі каміння полетять у бік ЛОДА? Мер Львова готовий особисто взяти на себе відповідальність у такому разі?
– зауважив Козицький.
Наостанок він звернувся до жителів Львівщині.
"Подальші кроки щодо послаблення залежатимуть не лише від рішень влади, а також від кожного з вас. Саме ваше відповідальне ставлення до карантинних правил допоможе не лише вберегти себе від хвороби, але й дати можливість їх послабити", – підсумував голова Львівської облдержадміністрації.
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Послаблення карантину у Львові: що відомо
- 24 червня мер Львова Андрій Садовий заявив, що у місті знову почнуть працювати заклади громадського харчування, а також спортивні та фітнес-зали.
- Щоправда, відбудеться це з певними обмеженнями – до 10 відвідувачів одночасно.
- Садовий наголосив, що власники цих закладів мають забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.
- Водночас мер Львова підкреслив, що епідеміологічна ситуація у місті залишається непростою. Більше того, адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня.
- На завершення він попросив жителів міста бути обережними та небайдужими.