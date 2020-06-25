Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький заявив, що епідемічна ситуація у Львові не дозволяє послабити карантин на території області. Водночас чиновник підкреслив, те, що місто вирішило послабити обмеження, не відповідає постанові Кабміну та рішенню обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Заява Козицького щодо послаблення карантину у Львові

Козицький нагадав, що Львівська міська комісія з питань ТЕБ і НС дозволила роботу закладів громадського харчування, спортивних і фітнес-клубів. Він додає, що мер міста Андрій Садовий пояснив такі послаблення як вимушений крок для збереження малого та середнього бізнесу. Відповідне повідомлення Козицький написав на своїй фейсбук-сторінці.

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За словами очільника Львівської ОДА, рішення влади Львова про послаблення карантину не відповідає ані постанові Кабміну, ані рішенню обласної комісії з питань ТЕБ і НС. Також він порадив прочитати статтю Кримінального кодексу про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам.

Зауважимо! За порушення карантину в Україні передбачено штраф розміром від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень (для звичайних громадян) і від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень (для посадових осіб).

Задля аргументування своєї позиції Козицький наголосив на кількох моментах:

показники захворюваності Львова тримають в заручниках всю область, і саме через місто Львів обласна комісія ТЕБ і НС не може зняти карантинні обмеження для всієї Львівщини;

бізнес "страждає" не лише у Львові, але й у всій області;

за останні 5 днів на Львівщині підтвердили 613 нових випадків COVID-19, з них 335 – місто Львів. Тобто, понад 50% нових інфікованих – у місті Лева.

З огляду на вищезазначене Козицький наголосив, що динаміка захворюваності не йде на спад.

Коли знову буде ґвалт, чому не послаблюють карантин, влада Львова знову киватиме у бік ОДА? Мовляв, це не наші, а їхні повноваження. Більше того, хто візьме відповідальність на себе, якщо число захворювань різко піде вгору після послаблень карантину в самому Львові? Знову всі каміння полетять у бік ЛОДА? Мер Львова готовий особисто взяти на себе відповідальність у такому разі?

– зауважив Козицький.

Наостанок він звернувся до жителів Львівщині.

"Подальші кроки щодо послаблення залежатимуть не лише від рішень влади, а також від кожного з вас. Саме ваше відповідальне ставлення до карантинних правил допоможе не лише вберегти себе від хвороби, але й дати можливість їх послабити", – підсумував голова Львівської облдержадміністрації.

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Послаблення карантину у Львові: що відомо

24 червня мер Львова Андрій Садовий заявив, що у місті знову почнуть працювати заклади громадського харчування, а також спортивні та фітнес-зали.

Щоправда, відбудеться це з певними обмеженнями – до 10 відвідувачів одночасно.

Садовий наголосив, що власники цих закладів мають забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

для своїх працівників. Водночас мер Львова підкреслив, що епідеміологічна ситуація у місті залишається непростою. Більше того, адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня.

Більше того, адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня. На завершення він попросив жителів міста бути обережними та небайдужими.

Зверніть увагу! Станом на 24 червня на Львіщині підтвердили 4 423 випадки зараження коронавірусом (+203 нових за добу, що вкотре є антирекордом в Україні). За показниками інфікування Львівщина майже вирівнялася з українськими антирекордсменами – Києвом та Чернівецькою областю. Внаслідок COVID-19 у Львівській області 120 людей померли, натомість 700 пацієнтам вдалося одужати.